Giacinti, che esordio con la Fiorentina: gol in pallonetto alla Juve – VIDEO

Il suo addio ai colori rossoneri ha recato amarezza e delusione a tutto l’ambiente milanista. Valentina Giacinti era certamente la bandiera storica del Diavolo Femminile. Presente in squadra dalla sua fondazione (2018), ha conquistato tutti a suon di gol.

Un dissidio, molto probabilmente, con Maurizio Ganz, allenatore rossonero delle ragazze, ha causato la separazione. La vicenda ha tenuto banco per diversi giorni, e a detta di Valentina tutto sarebbe nato per un mancato allenamento.

Sta di fatto, che almeno per il momento, le strade del Milan e della bomber Giacinti si sono separate. L’attaccante classe 1994 è passata in prestito alla Fiorentina, altra squadra di prima fascia del campionato italiano femminile.

Oggi, la Viola guidata da Patrizia Panico ha affrontato la capolista Juventus, e Valentina Giacinti ci ha messo pochissimo a dimostrare di che pasta è fatta e a prendersi una piccola rivincita. La bomber ex Milan, alla sua prima da titolare nella nuova squadra ha segnato la sua prima rete.

Un gol di pregevole fattura, come tanti di quelli realizzati in questi anni per il Diavolo. Valentina ha siglato il vantaggio della Fiorentina al 14’ su errore del portiere bianconero Aprile. Giacinti ha recuperato palla e realizzato un magico pallonetto. La gara è poi terminata 2-2, ma Valentina ha già conquistato tutto il popolo viola.

Non è facile per nessuno far fronte alla corazzata bianconera di Joe Montemurro. Il pareggio conquistato dalla Fiorentina oggi, per lo più in trasferta, rappresenta quasi un’impresa. Il punto portato a casa è davvero prezioso, e Valentina Giacinti ha contribuito enormemente al gran risultato.

Di seguito il video del gol dell’ex rossonera nella gara Juventus-Fiorentina disputata oggi: