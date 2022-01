Milan-Juve, la probabile formazioni | Le scelte di Pioli

La formazione provata nell’allenamento di questa mattina dal tecnico emiliano. Sulla trequarti c’è Brahim Diaz

Alla vigilia di Milan-Juve ed a pochi minuti dalla conferenza stampa pre-match, Stefano Pioli sembra avere finalmente le idee chiare sulla formazione titolare da schierare domani sera nel big match contro i bianconeri.

La gara, che ricordiamo, si giocherà a San Siro alle 20.45, potrà essere seguita da soli 5000 tifosi allo stadio ma sarà vista in televisione in tutto il mondo: saranno collegati ben 150 paesi! Stefano Pioli ha avuto diversi dubbi durante questa settimana, giorni non facili data la sconfitta con lo Spezia che ancora brucia. Ma c’era una partita molto importante da preparare e la squadra sembra averlo fatto nel modo giusto.

Il mister ha chiesto ai suoi ragazzi di dimenticare la sfida di lunedì scorso e di concentrarsi solo ed esclusivamente su quella di domani. Servirà infatti una grande prestazione per portare a casa un risultato positivo e la sola qualità tecnica potrebbe non bastare: servirà anche una giusta mentalità, aggressione, furia agonistica, cattiveria per dimostrare all’intera Serie A che il Milan merita le zone alte della classifica e anche qualcosa in più. Contro però ci sarà una Juventus che arriva dalla vittoria contro l’Udinese, con un Dybala in forma nonostante le tante voci di mercato sul suo conto.

Calabria-Florenzi, Krunic-Bakayoko: Pioli ha deciso

Sembra aver sciolto ogni dubbio Stefano Pioli. Stando a quanto riportato da Sky Sport, stamane l’allenatore rossonero ha provato la formazione titolare per domani sera. Tra gli undici non c’era Bennacer, che dunque con ogni probabilità partirà dalla panchina. Presente ovviamente Maignan tra i pali, in difesa c’è il ritorno di Romagnoli al fianco di Kalulu. Sulla sinistra Theo Hernadez, sulla destra Calabria favorito su Florenzi: per Davide si tratterebbe del ritorno da titolare dopo diverso tempo.

A centrocampo Krunic vince per ora il ballottaggio con Bakayoko. Confermato ovviamente Tonali che torna dopo aver scontato il turno di squalifica. Davanti tutto come previsto: Saelemaekers largo a destra, Rafael Leao a sinistra e Brahim Diaz dietro l’unica punta che dovrebbe essere Zlatan Ibrahimovic. Dovrebbe dunque partire dalla panchina anche Olivier Giroud, ovviamente pronto ad entrare a gara in corso.

Questa dunque la formazione completa che dovremmo vedere domani sera: Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim, Leao; Ibrahimovic.