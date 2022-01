Milan-Juventus, alle 14 LIVE la conferenza stampa di Pioli

Tra pochi minuti l’allenatore rossonero parlerà ai microfoni rispondendo alle domande dei colleghi giornalisti alla vigilia di Milan-Juve

Mancano poco più di ventiquattro ore alla super sfida di questo turno di Serie A tra Milan e Juventus. Una gara che si rivela fondamentale per il cammino dei rossoneri in questo campionato. L’obiettivo è non perdere altro terreno dall’Inter capolista.

Tra poco Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa, che potrete seguire insieme a noi in questo articolo grazie alla diretta testuale a cura della nostra redazione. Sarà importante ascoltare le sue parole, vedremo se darà qualche indicazione sulla formazione cha in mente per domani e se ci sono sorprese dall’infermeria.

I tifosi rossoneri potrebbero anche capire quali sono le condizioni al momento di Fikayo Tomori o anche se magari Ismael Bennacer sia pronto per partire dall’inizio a centrocampo al fianco di Sandro Tonali. Tutti argomenti all’ordine del giorno alla vigilia di una partita già molto calda e sentita, resa ancor più importante dal delicato momento che sta vivendo il Milan.

Altro fattore che potrà emergere da questa conferenza sarà la mancanza di uno stadio San Siro pieno. Solo 5000 gli spettatori che potranno seguire la gara allo stadio.

A breve dunque Stefano Pioli saprà darci delle risposte in merito. Dalle sue parole potremmo addirittura percepire quali sono le sensazioni in vista del delicato big match contro la Vecchia Signora.