Milan-Juventus, i convocati di Allegri: tre rientri importanti

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Max Allegri in vista del big match di domani sera contro il Milan. Tre rientri nella rosa bianconera!

Mancano poco più di 24 ore all’assoluto big match della 23esima giornata di Serie A. Milan-Juventus scalderà l’anima di tifosi e appassionati nella serata di domani. Appuntamento alle ore 20.45 per uno scontro d’alta classifica e che può significare tanto per entrambe le formazioni rivali.

Il Milan di Pioli per rimanere ancorato alla parte alta della classifica e non perdere di vista l’Inter capolista, la Juventus per entrare con forza in zona Champions. C’è tanto, tantissimo in ballo, in una sfida ormai classico del calcio italiano. La squadra rossonera dovrà ancora stringere i denti data l’emergenza in difesa e l’assenza a centrocampo di Franck Kessie.

La formazione di Max Allegri, oltre alle assenze pesanti di Federico Chiesa e Leoanardo Bonucci infortunati, potrà comunque contare su tre rientri importanti. Il club bianconero ha da poco diramato la lista dei convocati di Allegri. Sono in tutto 23 i giocatori reclutati dal tecnico toscano per l’importante gara. Rientrano dalle squalifiche di Coppa Italia Moise Kean e Matthijs De Ligt.

Presente anche Federico Bernardeschi che aveva saltato il match contro la Sampdoria per un lieve problema muscolare. Di seguito la lista completa dei convocati della Juventus:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Akè.