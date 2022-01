Milan, la cessione può concretizzarsi | Aspetta solo il via libera

Attenzione anche al mercato in uscita in casa Milan in quest’ultima settimana di calciomercato. Il giocatore, fuori dai piani di Pioli, aspetta il via libera per il trasferimento

Con la sosta del campionato, il Milan e tutte le altre squadre di Serie A possono concentrarsi su quest’ultima settimana di Calciomercato. I rossoneri hanno chiuso l’affare Marko Lazetic con la Stella Rossa: firmerà un contratto di cinque anni dopo essersi sottoposto in giornata alle visite mediche di rito. Operazione da 5 milioni complessivi per un ragazzo di 2004 che prenderà il posto di Pietro Pellegri, prossimo al trasferimento in prestito dal Monaco al Torino.

I tifosi però non sono soddisfatti e chiedono a gran voce altri rinforzi per affrontare al meglio la seconda e ultima parte di campionato. C’è ancora speranza per lottare con l’Inter fino alla fine per lo Scudetto, anche se gli ultimi risultati hanno complicato un po’ tutto. Al rientro ci sarà proprio il derby e, come spiegato da Pioli, sarà quello il vero spartiacque della stagione rossonera: con una vittoria si potrà ancora fare un pensiero allo Scudetto, altrimenti sarà il caso di pensare solo alla Champions, obiettivo della società e della proprietà, fondamentale per la continuazione del progetto Elliott.

Verso l’addio: resta in Serie A

Ma torniamo al mercato e a quelle che potrebbero essere le prossime mosse dei rossoneri. Non solo in entrata ma si ragiona anche sulle cessione, in particolar modo di una. Domenica sera in occasione di Milan–Juve non era nemmeno in panchina per scelta tecnica: stiamo parlando di Samu Castillejo, l’esterno spagnolo che sembra ormai totalmente fuori dai piani tecnici del club e dell’allenatore. Per lui c’è pochissimo spazio, chiuso da Saelemaekers e Messias. Attenzione a cosa può succedere in questi ultimissimi giorni di mercato perché l’uscita è probabile. C’è una squadra pronta ad accoglierlo a braccia aperte.

Come scrive il Corriere dello Sport di oggi, Castillejo starebbe aspettando il via libera dal Milan per andare alla Sampdoria di Marco Giampaolo. L’ex allenatore rossonero ha grande stima di lui e lo vorrebbe fortemente con sé in questa sua nuova avventura in blucerchiato. L’affare può andare in porto, probabilmente in prestito, unica formula possibile per la Samp per chiudere questa operazione. Sullo sfondo restano i soliti club spagnoli, in particolar modo il Getafe e l’Espanyol, ma per adesso non sono arrivate offerte. A questo punto sembra davvero la Sampdoria l’unica società che può prenderlo in quest’ultima settimana di mercato.