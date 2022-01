Milan, Renato Sanches fa sognare i tifosi | L’annuncio spiazza il Lille

Importante dichiarazione del giocatore ai microfoni del Mirror. Sa di essere cercato da diversi club, e alla domanda sul Milan risponde con…

Il Milan, rappresentato da Maldini, Massara e Gazidis, è attualmente impegnato sul mercato e sui rinnovi di contratto. Si pensava che a gennaio sarebbe arrivato soltanto il nuovo difensore centrale, ma contro ogni previsione il primo colpo di gennaio sarà un baby attaccante.

Ormai è fatta per l’arrivo di Marko Lazetic in rossonero. La punta croata sbarcherà a Milano tra oggi e domani, e rimpiazzerà la totale delusione che porta il nome di Pietro Pellegri. Il Milan ha quindi stupito la critica sportiva e i tanti tifosi. Paolo Maldini ha spesso abituato a colpi di scena, e l’ambiente rossonero non vede già l’ora di osservare all’opera il giovane Lazetic.

Per quanto riguarda l’unico colpo dichiarato, ovvero quello del difensore, bisognerà pazientare ancora qualche giorno. Anche se è sempre valida l’ipotesi che alla fine non arrivi nessuno a rimpolpare la retroguardia. Pensando alla prossima stagione, però, pare che il Milan sia intenzionato a rinforzare la rosa di Pioli con acquisti di livello.

Per livello intendiamo calciatori con già un pò di esperienza alle spalle, e che vantano, oltre che alla qualità, anche un certo blasone. Ecco che per il mercato estivo va già fortissimo il nome di Sven Botman, centrale del Lille che il Milan avrebbe voluto già in questo gennaio. Les Dogues hanno però alzato un gran muro, e Maldini sta lavorando al massimo per bloccare l’olandese per giugno.

Oltre al colpo in difesa, si riflette parecchio sulla situazione a centrocampo. Franck Kessie quasi certamente lascerà Milanello a parametro zero (data la scadenza di contratto). E la dirigenza milanista vorrebbe sostituire l’ivoriano con un mediano di tutto rispetto. Il nome è in pole è solo uno e riscalda parecchio la piazza rossonera.

Il Milan ha scelto il dopo Kessie

Pare che per il centrocampo Paolo Maldini abbia un nome in cima alla lista dei desideri. Si tratta di Renato Sanches, mediano portoghese in forza sempre al Lille. Secondo diverse fonti, i discorsi tra il Milan e l’agente del calciatore sono già ben avviati. Jorge Mendes nutre un buon rapporto con la dirigenza milanista, complice la presenza in rosa di Rafael Leao, altro suo assistito.

Si vocifera che le parti abbiano stretto un patto per giugno, quando anche il contratto di Sanches con Les Dogues sarà scaduto. Il Milan conta di piazzare un colpo a parametro zero di lusso. Ma cosa ne pensa il giocatore? Secondo le fonti più rinomate, il portoghese accetterebbe subito il trasferimento tra le fila rossonere.

Renato ha parlato in prima persona ai microfoni del Mirror, ammettendo che il Milan è probabilmente una possibilità, ma non solo. Difatti, il mediano ha anche tirato in ballo l’Arsenal, il club inglese che sembra stia pressando parecchio per strappare l’accordo al centrocampista 24enne.

Ad ogni modo, Sanches ha affermato di sentirsi pronto per una nuova avventura. Queste le sue parole ai microfoni del Mirror Football:

“Forse Milan e Arsenal sono interessati, ma non lo so. Ho parlato con il mio allenatore, so quali squadre mi stanno cercando ma al momento non posso dirlo. Ma so di essere pronto. Se arriva un’offerta, troverò quella migliore per me”.

A prescindere dalle dichiarazioni del centrocampista, i rossoneri non potranno comunque temporeggiare troppo. La concorrenza è infatti destinata a crescere e dall’Inghilterra fanno sapere che non ci sono solo i Gunners in Premier sul portoghese. Il portale LiverpoolEcho aggiunge anche i Reds sono tra le pretendenti al classe 98′, con la squadra di Klopp intenzionata a rinforzare e allo stesso tempo ringiovanire il centrocampo. Attenzione ad Arsenal e Liverpool quindi, per ora.