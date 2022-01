Milan, l’obiettivo sfuma definitivamente | Accordo da 25 milioni

La notizia arriva dall’Inghilterra ma è già stata confermata ovunque. L’attaccante argentino si trasferirà in Premier League alla fine della stagione.

Il Milan dice ufficialmente addio ad uno dei suoi obiettivi di mercato. Quello che Maldini considerava uno dei talenti più interessanti si appresta ad andare in Premier League.

In questi mesi è esplosa la stella di Julian Alvarez. Centravanti classe classe 2000 del River Plate, che fra meno di una settimana compirà 22 anni. Grazie a una stagione memorabile in Argentina, il talento ha attirato l’interesse di tantissime squadre e, con il contratto in scadenza il prossimo dicembre, ha deciso di lasciare il suo club appartenenza e di fare un’esperienza in Europa. Maldini e Massara avevano preso informazioni sul ragazzo e avevano avviato i contatti con il River, ma la pista si è raffreddata con il passare del tempo.

Il futuro dell’attaccante non sarà al Milan, né in generale in Italia. Il centravanti dei Millionarios ha infatti trovato l’accordo con il Manchester City. A riportare la notizia è Sky Sport UK: il club di Guardiola ha avuto la meglio sulla grandissima concorrenza che c’era per lui. I club interessanti erano infatti tantissimi, dalla Fiorentina alla Juventus, passando per Barcellona, Siviglia e Bayer Leverkusen, oltre ovviamente ai rossoneri.

I dettagli dell’operazione

I Citizens hanno piazzato un colpo da circa 25 milioni (qualcosa in meno secondo quanto riportato da Tuttosport). La notizia è stata subito confermata dappertutto, anche in Argentina dal quotidiano Olè. Il River dovrà versare il 15% della somma al club da cui aveva acquistato in precedenza Alvarez, ovvero l’Atalaya de Còrdoba, che vantava appunto una clausola sulla rivendita del calciatore.

Contratto di 5 anni per il calciatore, come riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter. Alvarez rimarrà in Argentina fino alla fine della stagione ma potrà liberarsi il 6 giugno nel caso la squadra allenata da Gallardo fosse eliminata in Copa Libertadores. Se il City volesse anticipare i tempi e portare Julian subito in Inghilterra dovrà versare un altro assegno da 1.5 milioni nelle casse del River.