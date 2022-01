Milan, ore calde per la cessione | Resta in Serie A!

Il giocatore sembra ormai essere arrivato ai titoli di coda della sua avventura in rossonero. Ritroverà il suo vecchio allenatore

Definitiva ormai in maniera quasi del tutto definitiva una nuova cessione in casa Milan. La dirigenza punta a sfoltire la rosa con diversi colpi in uscita. Non ha più riscattato Pellegri, ha già venduto Andrea Conti e ora si appresta a chiudere un’altra operazione.

Continua il lavoro imperterrito di Maldini e Massara. I tifosi rossoneri tuttavia si aspettavano un colpo importante in difesa per sostituire Kjaer e Tomori, che insieme al centro della difesa non si rivedranno prima del termine di questa stagione. Il danese ha terminato la sua annata calcistica mentre l’anglo canadese sta lavorando per rientrare quanto prima e sembra aver puntato con decisione e contro ogni pronostico il Derby di Milano del 5 febbraio.

Società che è ancora al lavoro per questo, e sta cercando di capire se ci sia un modo per portare Botman a Milano già in questa sessione di mercato. Più passa il tempo però, e meno sono le possibilità che questo accada. Nonostante ciò è stato acquistato Marko Lazetic, giovanissimo attaccante finora in forza alla Stella Rossa, che questa mattina è arrivato nel capoluogo lombardo e sta svolgendo le visite mediche. Manca solo l’ufficialità. Stessa cosa per l’operazione in uscita di cui si sta parlando in questi ultimi giorni e per cui sembra essere arrivati ai dettagli.

Giampaolo riabbraccia un vecchio allievo: lo ha allenato in rossonero

Nel giorno in cui la Juventus sembra aver chiuso definitivamente per l’acquisto di Dusan Vlahovic, il Milan potrebbe aver definito la cessione di Samuel Castillejo, in procinto di trasferirsi alla Sampdoria. Come riportato dal giornalista Daniele Longo, si tratta ormai di questione di giorni o addirittura ore.

Fatta per l’approdo in blucerchiato, dove ritroverà mister Giampaolo che lo ha allenato nella brevissima esperienza al Milan. Sembra che lo spagnolo sia stato una sua esplicita richiesta alla società dell’ex presidente Ferrero. A momenti dunque potrebbe definitivamente chiudersi l’avventura di Samu Castillejo in rossonero, che da ormai un po’ di tempo stava trovando pochissimo spazio nella squadra allenata da Stefano Pioli. Raggiungerà Andrea Conti, altro ex calciatore del Milan passato in questa sessione di mercato alla squadra di Genova, sponda blucerchiata.