Cutrone, il cordoglio del Milan per la morte del padre

Il Milan si stringe attorno all’ex attaccante rossonero per la scomparsa del padre Pasquale.

Il mondo del calcio è vicino a Cutrone. Il centravanti dell’Empoli ha perso oggi il papà Pasquale e ha ricevuto subito tanti messaggi di vicinanza dai colleghi.

Un fulmine a ciel sereno è la notizia della morte del papà di Patrick Cutrone. Pasquale si è spento nella giornata di oggi a Colverde, paese alle porte di Como, dove vive la famiglia dell’attaccante dell’Empoli. A riportare la notizia era stato proprio il club toscano che ha espresso le condoglianze al ragazzo.

Leggi anche:

Si è unito al cordoglio anche il Milan, con il club che ha voluto far sentire la propria vicinanza all’ex giocatore del Diavolo, che ha miltiato in rossonero per più di dieci anni, se consideriamo anche l’esperienza nel settore giovanile. Il messaggio della società appare su Twitter: “Le nostre condoglianze a Patrick Cutrone per la perdita del caro papà Pasquale. Ti siamo vicini, Patrick”.

We are deeply saddened by the loss of Patrick Cutrone’s father.

Our deepest condolences go out to all the family at this difficult time.

Le nostre condoglianze a Patrick Cutrone per la perdita del caro papà Pasquale.

Ti siamo vicini, Patrick. pic.twitter.com/8DpMSBwdbC

— AC Milan (@acmilan) January 26, 2022