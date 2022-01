Milan, colpo dall’Empoli in estate | 12 milioni per il trequartista

Il club rossonero ha iniziato a sondare il terreno per il centrocampista della squadra toscana. Attenzione però alla concorrenza di Napoli e Lazio.

Ancora novità in chiave mercato per il Milan. In queste ore la dirigenza è focalizzata sulle ultime operazioni di questa sessione, per le quali sono rimasti ormai cinque giorni ancora a disposizione.

Rimane viva la possibilità di fare un innesto in difesa, con il nome nuovo che è quello di Thiaw dello Shalke, e nel frattempo si cerca di chiudere la cessione di Samu Castillejo. I rossoneri trattano con la Samp per lasciarlo agli ordini di Giampaolo ma lo spagnolo, dal canto suo, preferirebbe un ritorno in Spagna, dove si parla dell’interesse di Valencia, Espanyol e Betis.

Nel frattempo però Maldini lavora accuratamente anche in vista della prossima stagione. Per l’anno prossimo, come è ben noto ormai, l’obiettivo è anche quello ringiovanire la rosa con elementi di qualità e prospettiva, un po’ in tutte le zone del campo. In rosa ci sono diversi elementi il cui futuro è difficilmente decifrabile ad oggi e per questo il Diavolo comincia a cautelarsi per tempo, in modo da non rimanere spiazzato nel caso in cui dovesse consumarsi qualche partenza illustre,

Dalle ultime indiscrezioni è uscito fuori infatti un nome interessante per la prossima stagione. Si tratta di un giocatore che si è messo in mostra in questi primi mesi in Serie A, dando prova di ottime capacità e di un potenziale non indifferente, parliamo del trequartista dell’Empoli, Nedim Bajrami.

L’Empoli chiede 12 milioni per Bajrami

A riportare la notizia è Nicolò Schira, attraverso un post sul proprio account Twitter. L’esperto di mercato spiega che il calciatore albanese è monitorato dai rossoneri, ma anche dal Napoli, in vista dell’anno prossimo. Il classe ’99 ha attirato l’attenzione dei migliori club italiani grazie a un inizio di stagione straordinario con la squadra toscana nel 4-3-1-2 di Aurelio Andreazzoli, nel quale ha collezionato anche 6 gol e 3 assist.

Schira afferma che l’Empoli attualmente chiede 12 milioni di euro per lasciarlo partire, ma molto dipenderà anche dalla seconda parte di stagione del centrocampista. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un interesse della Lazio per Bajrami, con il ds Tare suo connazionale, che lo conosce molto bene e lo porterebbe volentieri agli ordini di Sarri. Tanta concorrenza insomma per il Diavolo, che vede in lui un ottimo interprete nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, nel ruolo di trequarti dietro la punta.