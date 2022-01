Milan, la trattativa salta? | La volontà del giocatore complica la cessione

La Sampdoria sta trattando con i rossoneri per arrivare all’esterno ma la volontà del giocatore è di fatto un’altra.

Sono ore frenetiche per quanto riguarda il mercato del Milan. Mancano pochissimi giorni alla conclusione della sessione invernale e la dirigenza rossonera può ancora fare qualcosa, sia in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda le entrate, è notizia di stamattina la possibilità di chiudere last minute un difensore centrale. Tutto sembrava portare a un acquisto rimandato alla prossima estate, e invece la possibilità di un colpo dell’ultimo istante torna a farsi viva. Il nome nuovo è quello di Thiaw dello Schalke. Il difensore classe 2001, che milita anche nell’under 21 della Germania, è il nuovo profilo che intriga Maldini per il reparto arretrato.

Occhio però anche le uscite con Samu Castillejo sempre più vicino all’addio. Nella giornata di ieri Sky aveva parlato di una trattativa in essere con la Sampdoria per la cessione dello spagnolo. Il nuovo tecnico dei blucerchiati, Marco Giampaolo, infatti lo ha espressamente richiesto alla propria dirigenza per rinforzare il reparto offensivo della sua squadra. Le ultime indiscrezioni però non vanno in questa direzione.

Castillejo vuole la Liga

Secondo quanto riportato da Tuttosport in mattinata, in effetti, l’ex Villareal e Malaga avrebbe altri piani per il suo imminente futuro. Il 26enne è sempre sicuro di voler lasciare il Milan, ma alla soluzione genovese preferirebbe invece il ritorno in Liga. Castillejo ha voglia di mettersi alle spalle la Serie A, dove ha avuto un’esperienza altalenante, e spera di tornare in patria per ricominciare ad esprimersi sui suoi livelli.

Le proposte non gli mancano: il calciatore piace a Valencia, Espanyol e Betis. Il suo contratto scade nel giugno del 2023 e attualmente guadagna 1.5 milioni annui. Si tratta quindi solo di scegliere la destinazione più gradita. Dopo esser andato vicino alla cessione negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo, quando lo voleva il CSKA Mosca, ora Castillejo è davvero ad un passo dall’addio al Milan. Lascerebbe il diavolo dopo tre anni e mezzo, nei quali ha collezionato 113 presenze e 10 gol complessivamente. Con la sua cessione il mercato in uscita dei rossoneri dovrebbe concludersi qua.