Dalla Germania: Milan, salta l’allenamento | Trattativa in corso!

Dalla Germania arrivano novità riguardo il sorprendente interesse del Milan per il giovane difensore centrale. Ci sono le carte in regole per il trasferimento!

Una particolare voce di mercato ieri ha sorpreso tutto l’ambiente milanista! Maldini e Massara avrebbero individuato in un giovane dello Schalke 04 il giusto rinforzo per la difesa. Come vi abbiamo raccontato si tratta di Malick Thiaw, un classe 2001 di grande prospettiva.

Il Milan sembra quindi aver escluso la possibilità di acquistare giocatori d’esperienza e in prestito, vedi le ipotesi Bailly e Diallo. La dirigenza, come fatto per l’attacco con Lazetic, vuole rimpolpare la difesa con un giocatore giovane e dal grande potenziale. Uno da far crescere ed esplodere a Milanello. Un pò come accaduto anni fa con Theo Hernandez, Rafael Leao, e altri.

Oggi, a pensarci, la scelte sono state parecchio azzeccate! Insomma, parliamo di acquisti mirati all’acerbo talento, e che dal punto di vista economico non implichino grandi sacrifici. Malik Thiaw ha un contratto sino al 2024 e lo Schalke 04, secondo le ultime voci, richiederebbe per il suo giovane circa 8-10 milioni di euro.

Ormai, i contatti tra il club rossonero e quello tedesco sono confermati. Ma nelle ultime ore una baraonda mediatica si è abbattuta sull’ambiente rossonero. Il motivo è semplice. Mentre la Juventus compra Vlahovic e l’Inter Gosens, il Milan si riserva esclusivamente per questi colpi poco prestigiosi.

Sarà anche vero, ma attualmente il Diavolo sta continuando a perseguire quella politica gestionale e d’acquisti volta innanzitutto a rendere il club virtuoso sotto tutti gli aspetti. E ad oggi, guardando alla posizione del Milan, non ci si può di certo lamentare di quanto fatto. Thiaw potrebbe presto diventare un nuovo difensore rossonero. Ci sono 5 giorni per portare a compimento l’affare.

In Germania raccontano che ci sono già segnali importanti in tal senso.

Thiaw può partire, lo Schalke ha sistemato la sua difesa

Secondo quanto riportato dal noto media tedesco Kicker, Malik Thiaw sarebbe concretamente nel mirino del Milan. E lo Schalke pare stia lavorando ad una sua cessione in questo mercato d’inverno. Kicker racconta che c’è già una trattativa in corso, e che al club tedesco servirebbe fare cassa per dare sollievo alla propria attuale situazione economica.

In più, lo Schalke potrebbe assorbire senza alcun problema la partenza di Thiaw, dato che Salif Sané ha recuperato dall’infortunio e che proprio in questo mercato è arrivato il rinforzo Marius Lode. Qualcosa sembra muoversi nel concreto. Una notizia in particolare ha fatto drizzare le antenne ai tanti media tedeschi.

Nella giornata di ieri, Malik non si è allenato insieme al resto dei compagni, con lo Schalke che ha citato in causa “la gestione del carico di lavoro”. Kicker non si sente di escludere tale giustificazione, ma è quasi certo che dietro a ciò ci siano motivi ben più notevoli. E una trattativa in corso col Milan sembra quello più accreditato.

Cinque giorni, solo cinque giorni alla fine del mercato. Vedremo se il gioiello grezzo Thiaw arriverà a Milanello.