Milan, si allena anche il nuovo acquisto | Le ultime

Il quotidiano torinese ha fatto il punto sulla rosa rossonera in vista del focoso derby contro l’Inter del 5 febbraio…occhi puntati su Ibrahimovic!

Dopo due giorni di riposo, oggi la squadra di Stefano Pioli tornerà a Milanello a lavorare in vista del derby di sabato 5 febbraio. Non saranno presenti i quattro azzurri, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi, Davide Calabria e Alessio Romagnoli. Quest’ultimo richiamato stamane da Roberto Mancini.

I quattro sopracitati si assenteranno due giorni per partecipare al rinomato Stage della Nazionale Italiana. Ma Pioli, oltre a loro, avrà a disposizione gran parte della squadra. Gli occhi dello staff e del mister, sottolinea Tuttosport, saranno puntati su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è uscito anzitempo nel match contro la Juventus per un dolore al tendine d’Achille destro.

Nessun esame strumentale per lui, e ciò fa ben sperare tutto l’ambiente rossonero. Probabilmente, Ibra è uscito dal campo (25’) prevenendo possibili complicazioni. Le sue condizioni verranno monitorare giorno per giorno. Ma c’è tutta la sensazione che il gigante di Malmoe non mancherà all’appuntamento col derby.

Tuttosport parla anche della condizione di Ante Rebic. Il croato, sino ad oggi, si è mostrato molto indietro. Le sue apparizioni dal rientro dall’infortunio sono state assolutamente deludenti. Gran parte dei passaggi sbagliati e poca incisività! Ci si aspetta tanto da lui in questa seconda parte di stagione, e chissà che già per il derby, Ante non possa mostrarsi più convinto dei suoi mezzi.

L’allenamento di oggi darà dei segnali indicativi circa le sue condizioni fisiche e atletiche.

Tuttosport pone poi la lente d’ingrandimento su Fikayo Tomori. Ad oggi appare difficile che l’inglese possa esserci a pieno regime per il match contro l’Inter. Le recenti parole di Stefano Pioli non fanno ben sperare, ma il quotidiano torinese afferma che Fik sta facendo di tutto per esserci. Le terapie continuano alla grande, e questa settimana di pausa potrà essere assolutamente utile al suo recupero.

Certo, Tomori non deve forzare troppo con il lavoro; ciò potrebbe causare complicazioni inutili all’articolazione.

Ad ogni modo, oggi a Milanello dovrebbe essere giornata di prime volte. Ovviamente per Marko Lazetic, il nuovo giovane acquisto rossonero. Pioli, finalmente, potrà vederlo all’opera e fare le sue prime valutazioni. Si è detto e si dice un gran bene di lui. Oggi incontrerà per la prima volta i compagni e si confronterà con la routine dei rossoneri, sperando che si instauri quanto prima una buona confidenza.