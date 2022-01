ML – Ripresa a Milanello: differenziato per Ibra

La squadra di Stefano Pioli torna ad allenarsi, nonostante le tante assenze. Differenziato per Ibra, palestra per Tomori.

Giornata importante per il Milan oggi. La squadra rossonera è tornata a Milanello per riprendere gli allenamenti e cominciare, con la dovuta calma, a preparare l’importantissima sfida contro l’Inter in programma subito dopo la pausa.

Mentre la società è al lavoro per chiudere le ultime trattative di mercato, i ragazzi di Stefano Pioli tornano al lavoro per la prima volta dopo il pari contro la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra, per forza di cose, non è al completo e non lo sarà neanche nei prossimi giorni. Sono assenti ovviamente i nazionali, compresi gli azzurri chiamati per lo stage da Roberto Mancini, ovvero Alessandro Florenzi, Davide Calabria e Alessio Romagnoli.

Quest’ultimo è stato convocato dal ct solo in un secondo momento, al posto dell’interista Alessandro Bastoni. Non sono a disposizione neanche i protagonisti in Coppa d’Africa, tra cui Franck Kessie, impegnato oggi nell’ottavo di finale tra Costa d’Avorio ed Egitto.

Hanno lavorato a parte invece Fiyako Tomori e Zlatan Ibrahimovic. Il difensore inglese ha lavorato in palestra e sta cercando di affrettare i tempi per tornare disponibile contro i nerazzurri. Lo svedese ha svolto un programma personalizzato, dopo l’infortunio muscolare rimediato nel match contro la Juventus.

🔴⚫️ #Milan – Ripresa dei lavori a Milanello per la squadra, senza gli azzurri. Fikayo #Tomori ha lavorato in palestra. Personalizzato per #Ibra. Il nuovo acquisto #Lazetic, invece, non ha ancora varcato i cancelli del centro sportivo di Carnago @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) January 26, 2022

Non è ancora il momento di Marko Lazetic. L’attaccante serbo non è ancora arrivato al centro sportivo di Carnago e si unirà alla squadra soltanto nei prossimi giorni