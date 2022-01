Scaroni: “Inammissibile che solo il calcio non abbia ricevuto contributi”

Intervistato da Il Sole 24 Ore, Paolo Scaroni ha parlato della difficile situazione nel mondo del calcio causata dall’epidemia da Covid-19

Da due anni a questa parte, l’Italia e in generale ogni Paese del mondo sta vivendo ingenti difficoltà economiche dovute al repentino diffondersi dell’epidemia da Covid-19. La nostra Penisola è molto probabilmente una delle Nazioni europee più colpite.

Il virus ha messo in ginocchio le economie. Ogni settore è in seria difficoltà, e tra questi non manca certamente quello calcistico. Lo stop ai campionati (nelle serie minori) e la generale chiusura degli Stadi rappresentano i fattori che più hanno tolto fondi al mondo sportivo. Il campionato di Serie A, di recente, è stato l’unico a non essere stoppato.

Ma le norme stringenti sugli Stadi hanno alzato grandi polveroni e attacchi agli organi competenti. Lo sa bene Paolo Scaroni, Presidente dell’AC Milan, che lamenta maggiormente la mancanza di aiuto al settore calcistico da parte dello Stato.

Il patron rossonero ha parlato di tale aspetto a Il Sole 24 Ore. Queste le sue parole:

“A differenza di tante altre impresi e settori che hanno dovuto fermarsi e che hanno ottenuto dei contributi dallo Stato, non capisco perché al calcio di vertice si sia deciso di non assegnare nulla.

La nostra società in tempi così complicati si è impegnata in un un percorso più sostenibile dal punto di vista economico, ed è bene che tutto il movimento capisca che bisogna adeguarsi, ma ad ogni modo non è ammissibile questo trattamento per un’industria come la nostra che da lavoro a più di 300mila addetti.