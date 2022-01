Milan, l’ultima indiscrezione è clamorosa | Prestito dalla Juventus!

Un giocatore della Juventus è stato proposto al club rossonero: ci può essere una trattativa a sorpresa?

In questi giorni si è parlato di un interessamento della Juventus per Franck Kessie, ma sembra che il futuro dell’ivoriano sia all’estero. Sono trapelate molte indiscrezioni che danno il Barcellona in pressing per ingaggiarlo a parametro zero a fine stagione.

Quando Kessie è stato accostato alla Juve, c’è chi ha suggerito al Milan di chiedere Dejan Kulusevski ai bianconeri. Il 21enne svedese fatica a imporsi a Torino, non si sta trovando particolarmente bene con Massimiliano Allegri e potrebbe cambiare squadra. Se arrivasse la giusta offerta potrebbe partire già nel corso di questa finestra invernale del calciomercato.

Kulusevski offerto al Milan: trattativa con la Juve?

Secondo quando rivelato da Rudy Galletti, opinionista di Sportitalia, Kulusevski è stato offerto dal suo agente Alessandro Lucci a squadre sia italiane che estere. Tra queste c’è anche il Milan. C’è la possibilità di fare un’operazione con la formula del prestito.

Nel caso in cui il club rossonero dovesse riuscire a cedere Samuel Castillejo, l’ex Atalanta potrebbe diventare un’idea. Vero che sulla fascia destra offensiva comunque ci sono già Alexis Saelemaekers e Junior Messias, però il secondo non si è ancora guadagnato il riscatto e potrebbe essere utilizzato da vice Brahim Diaz nel ruolo di trequartista.

Chiaramente l’affare Kulusevski appare molto difficile per il Milan, anche perché la Juventus difficilmente vorrà rinforzare una concorrente per la corsa Champions League. La preferenza è per una cessione all’estero, soprattutto se dovessero esserci condizioni economiche particolarmente vantaggiose per la futura cessione del cartellino a titolo definitivo.

Kulusevski in caso di approdo a Milanello, ritroverebbe il connazionale Zlatan Ibrahimovic. Ripetiamo, siamo scettici su questa pista di mercato per il club rossonero, però sarebbe interessante vedere il talento svedese in una squadra come quella rossonera che sembra più predisposta a far crescere i giovani. Stefano Pioli potrebbe essere un allenatore in grado di tirarne fuori tutto il potenziale.