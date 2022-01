Milan, curiosità sull’agente di Thiaw | Un accordo per “fare pace”

Arriva una particolare curiosità su Malik Thiaw, il baby difensore molto gradito a Paolo Maldini e Frederic Massara. La notizia di Nicolò Schira…

Il Milan, dopo l’acquisto a titolo definitivo di Marko Lazetic, sta lavorando alla trattaiva per un altro giovane del calcio europeo. Il suo nome ormai sta facendo il giro di tutto il continente. Si tratta di Malick Thiaw, centrale di difesa in forza allo Schalke 04.

Classe 2001, Malick, nonostante la giovane età, è un titolare della squadra militante nella seconda serie tedesca. Di fisico prorompente, vanta ottime qualità tecniche. Ecco che il Milan vuole regalarsi un altro colpo in prospettiva, seppur tale strategia sta facendo arrabbiare la tifoseria rossonera.

Ad ogni modo, Thiaw ha un contratto con lo Schalke sino al 2024, e il club richiede per la sua cessione una cifra vicina agli 8 milioni di euro. I contatti tra il Milan e i tedeschi sono stati oggi confermati da più fonti, ma Maldini e Massara ritengono attualmente troppo alta la richiesta dello Schalke.

Mancano cinque giorni alla fine del mercato, e il Milan deve lavorare sodo per raggiunger l’intesa totale con il club tedesco. Non sarà così semplice, dato che inoltre la concorrenza è molto folta. Diverse fonti parlano dell’interesse di Napoli, Liverpool ma anche di alcuni club di Bundesliga. In particolare di Bayer Leverkusen, Hoffenheim e Lipsia.

Il Diavolo riuscirà a scippare in tempo il giovane talento allo Schalke? Per farlo, dovrà comunque passare dall’agente. E qui viene fuori una particolare curiosità.

Leggi anche:

L’acquisto di Thiaw per “fare pace” con il Milan

Il noto giornalista di mercato Nicolò Schira ha reso nota una fondamentale novità. È Gordon Stipic l’agente di Malick Thiaw. Lo stesso di Hakan Calhanoglu. Si sa, il Milan non nutre più un gran rapporto di stima reciproca con il manager, dopo che il trequartista turco è andato via a parametro zero e per lo più accasandosi all’Inter.

Chissà, però, che la possibile trattativa per Thiaw non sia decisiva per sancire una pace tra le parti. Probabilmente, Gordon Stipic ha l’intenzione di recuperare i rapporti con la dirigenza rossonera per continuare a garantirsi degli importanti agganci.

Se Thiaw arriverà al Milan entro il 31 gennaio, il rapporto tra Maldini, Massara e l’agente potrebbe scongelarsi.