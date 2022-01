Milan, tre colpi per l’estate | Gli obiettivi sono noti

Il Milan concentrerà le sue forze economiche per il mercato estivo. Le idee sono chiare sui colpi da mettere a segno. Un acquisto per reparto!

L’ambiente rossonero è in rivolta! I tanti tifosi si sono mostrati assolutamente delusi per il mercato che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno conducendo in questa sessione invernale. Si sa, gli occhi sono rivolti alle rivali e un pizzico d’invidia sta nuocendo ai sentimenti dei supporters milanisti.

Dusan Vlahovic alla Juventus, Robin Gosens all’Inter. E il Milan? Il Milan sta continuando la sua strategia d’acquisti sostenibile alle casse del club. Via Pellegri, è arrivato il nuovo rinforzo in attacco. Un giovanissimo, Marko Lazetic, prelevato dalla Stella Rossa per 4 milioni più 1 di bonus.

Anche per la difesa, la dirigenza è tornata a guardare al mercato dei giovani prospetti. Abbandonate le piste più d’esperienza, Bailly e Diallo, è Malik Thiaw (classe 2001) il nuovo nome nel mirino del Milan. I tifosi si sono mostrati delusi, perchè sembra ormai impossibile che il club rossonero riesca a mettere a segno un grande acquisto. Un nome blasonato e di grande talento!

Eppure, Maldini e Massara sono stati chiari ad inizio e nel corso di questo mercato. Nessun grande acquisto, e soprattutto nessun gran investimento. Attenzione, però, perchè i desideri dei fan milanisti potrebbero essere esauditi a giugno. Tuttosport ha elencato i tre profili che rinforzeranno la rosa in vista della prossima stagione.

Milan, tre colpi di livello: l’estate sarà caldissima

Il quotidiano torinese ha spiegato nella sua edizione odierna che con tutta probabilità il Milan farà un gran mercato in estate. Precisamente, verrà messo a segno un colpo per reparto e i nomi sono ben chiari alla dirigenza rossonera.

In difesa, tutto fa pensare che arriverà Sven Botman. Il giocatore ha totalmente aperto al gradimento del Milan. Il Lille che ha fatto gran muro quest’inverno, sarà ben lieto di ascoltare le offerte dei rossoneri in estate. Ma c’è tutta l’impressione che Maldini riuscirà a strappare l’accordo col giocatore e i suoi agenti anzitempo. Se ciò non è già accaduto! Un investimento di circa 30 milioni per il difensore.

A centrocampo, è ormai di moda il nome di Renato Sanches. Secondo Tuttosport è lui il profilo prescelto dal Milan per il dopo Kessie. Il portoghese vedrà scadere il suo contratto nel 2023, ed ecco che il club rossonero potrebbe aggiudicarselo per un cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Anche in questo caso, sembra che il giocatore abbia dato il suo benestare al trasferimento al Milan, complice la buona mediazione del suo agente Jorge Mendes, lo stesso procuratore di Rafael Leao.

Dato che per la difesa e per il centrocampo il Diavolo potrebbe fare un notevole sforzo economico (circa 50 milioni di euro), per l’attacco sta prendendo terreno l’ipotesi a parametro zero che prende il nome di Andrea Belotti. In estate, il Gallo potrebbe finalmente coronare il suo sogno: giocare in un top club e per lo più nella sua squadra del cuore. Andrea tifa Milan sin da bambino, e con Stefano Pioli potrebbe rilanciare tutto il suo talento – attualmente smarrito.