Milan, prenotato il fantasista per l’estate | Affare da 25 milioni

Il Milan si muove in anticipo anche per quanto riguarda la prossima stagione. In arrivo un altro colpo di prospettiva e qualità.

I tifosi del Milan si aspettavano forse una sessione di mercato invernale più scintillante. Si parlava di un colpo in difesa per sostituire l’infortunato Kjaer, o anche un rinforzo in più in attacco per dare maggiori soluzioni a mister Pioli.

I dirigenti milanisti però preferiscono lavorare sul progetto delineato da Elliott Management. Ovvero guardare al futuro ed ai gioielli di prospettiva. Non a caso l’unico acquisto di gennaio del Milan riguarda il 18enne Marko Lazetic, talentuoso centravanti che sarà pronto per il grande salto non prima dei prossimi 1-2 anni.

Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, proprio in tal senso Paolo Maldini e compagnia stanno lavorando ad alcune operazioni in vista della prossima estate. Addirittura si parla di un affare che il Milan starebbe provando a chiudere ed anticipare già in queste settimane, un altro talento internazionale già visionato dai talent-scout di Milanello.

Dal Belgio il primo colpo dell’estate 2022?

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan starebbe affondando il colpo per Noa Lang. Un profilo che i più appassionati di calcio internazionale già conoscono, ma che allo stesso tempo deve ancora farsi notare dal grande pubblico. Si tratta di un fantasista olandese che milita nel campionato belga.

Lang, classe ’99, è la stella del Club Bruges, il quale lo ha strappato dal vivaio dell’Ajax dandogli una maglia da titolare ed una certa notorietà immediata. Calciatore molto tecnico e dal fisico brevilineo, si tratta di una sorta di jolly del reparto offensivo: di solito ama giocare largo a sinistra in un tridente d’attacco, ma in carriera ha fatto anche il trequartista e la seconda punta.

I numeri sono già dalla sua parte. Lang in questa stagione, nel campionato belga, ha già collezionato 6 reti e 10 assist vincenti. Inoltre da due anni consecutivi disputa la Champions League da protagonista, dove si è messo in mostra con alcune prestazioni esaltanti.

Il Milan è molto attratto da questo giovane calciatore e l’operazione è ben avviata. Un affare da 25 milioni di euro che i rossoneri perfezioneranno solo una volta sicuri dell’accesso alla prossima edizione di Champions (grazie agli introiti UEFA). Sulle tracce di Lang vi sono anche club esteri come Arsenal, Liverpool e Dortmund. Ma c’è chi giura che la preferenza del 22enne vada al Milan ed alla Serie A italiana.