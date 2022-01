Kakà omaggia Lazetic su Instagram: “Buona fortuna, nessuna pressione” | FOTO

La leggenda rossonera Ricardo Kakà ha omaggiato il nuovo acquisto del Milan, Lazetic, con una storia Instagram. Chiaro riferimento al numero 22!

Inevitabilmente, il numero 22 in casa Milan fa tornare alla memoria ricordi magici. Quel numero lo ha portato sulle spalle per sei meravigliosi anni Ricardo Kakà. Lo scolaretto brasiliano dalla tecnica eccelsa e dai piedi d’oro che ha condotto il Milan sul tetto del mondo!

Kakà significa e significherà per sempre un eccezionale ricordo nell’ambiente rossonero. Eppure, il brasiliano aveva rappresentato una mera scommessa per Adriano Galliani, che lo ha portato in Italia da perfetto sconosciuto prelevandolo dal San Paolo. Le sue gesta al Milan adesso sono storia!

Dopo tanti anni, un altro giovanissimo promettente ha scelto la maglia numero 22. Si tratta di Marko Lazetic, il classe 2001 arrivato al Milan dalla Stella Rossa soltanto qualche giorno fa. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno visto qualcosa di speciale in questo ragazzo, e il numero sulle spalle aumenta in maniera drastica le speranze di aver scovato un vero prodigio. Proprio come accaduto con Kakà.

Al momento nessuno conosce realmente quanto il giovane serbo è in grado di dare a questo Milan. C’è da vederlo all’opera per capire. Nel frattempo, però, Ricardo Kakà ha voluto riservargli un bellissimo pensiero. Il brasiliano ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram omaggiando Marko Lazetic e la sua decisione di indossare il numero 22:

“Questo numero! Buona fortuna Lazetic. Nessuna pressione”.

Insomma, dopo la “benedizione” di Ricardo Kakà, Marko Lazetic è pronto alla sua nuova avventura in rossonero. Ieri ha effettuato il primo allenamento a Milanello. Stefano Pioli avrà osservato con attenzione le sue grezze ma promettenti qualità.

Oggi, il giocatore ha salutato i tifosi e il club della Stella Rossa che lo hanno accompagnato in questi anni:

“Grazie per i miei primi passi da calciatore e per gli anni di crescita con te. Grazie per i momenti di gioia e felicità vissuti durante gli allenamenti e le partite in maglia biancorossa. Grazie a tutti i dipendenti del club, grazie a Toma Milicevic che mi ha portato alla Stella Rossa e a tutti i miei allenatori da cui ho imparato tanto, e grazie a tutti i miei compagni con cui ho condiviso lo spogliatoio e il campo. Grazie a tutti i tifosi per il loro sostegno. Grazie alla mia famiglia per il loro incrollabile sostegno e comprensione. Sappiate che non vi dimenticherò mai”.