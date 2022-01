Milan, è arrivata anche l’ufficialità | Cessione e plusvalenza!

Tutto come previsto, il calciatore ha lasciato il Milan, in questa sessione mercato. Proprio pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale del suo nuovo club

La notizia è emersa nella mattinata ieri, ora è arrivato l’annuncio ufficiale: Milos Kerkez è un nuovo giocatore dell’AZ Alkamaar.

Il club olandese – attraverso i propri canali ufficiali – ha reso noto di aver acquistato dal Milan il terzino mancino 18enne. Per il giocatore ungherese, che indosserà la maglia numero 26, un contratto fino al 30 giugno 2026.

Il comunicato ufficiale

“L’AZ ha ingaggiato Milos Kerkez sabato pomeriggio – si legge -. Il 18enne serbo ungherese viene subito rilevato dalla superpotenza italiana AC Milan e firma un contratto ad Alkmaar fino a metà 2026. Il difensore di fascia sinistra giocherà con la maglia numero 26“.

Plusvalenza per Kerkez

Kerkez, di cui si è fatto un grande parlare in questi mesi, lascia dunque il Milan a meno di un anno dal suo arrivo. Nessuna presenza ufficiale in prima squadra, per il terzino protagonista solamente con la Primavera, allenata da Federico Giunti.

Con la cessione del classe 2003, il club rossonero – come riportato ieri – incasserà una cifra di circa tre milioni di euro. Il Milan, dunque, mette a bilancio una piccola plusvalenza.