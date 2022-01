Accordo trovato in Spagna: attesa per il Milan

Non arrivano buone notizie dalla Spagna: il calciatore ha trovato l’accordo con il Valencia. Il Milan potrebbe ora rimanere al palo

Attenzioni puntate soprattutto alle uscite in queste ultime ore di calciomercato. Ieri sono arrivate le ufficialità degli addii di Kerkez e Plizzari: il terzino ungherese è volato in Olanda per vestire la maglia dell’AZ Alkmaar. Una cessione che permetterà ai rossoneri di mettere a bilancio una piccola plusvalenza. Nelle casse del Milan entreranno, infatti, circa 2-3 milioni di euro.

Il trasferimento del portiere al Lecce, invece, è solo in prestito fino al termine della stagione. In queste ore la lente di ingrandimento è puntata soprattutto su Samu Castillejo. Come ogni sessione di mercato, lo spagnolo è in procinto di lasciare il Milan.

L’ex Villarreal da tempo non rientra nei piani del club rossonero. Il Diavolo sarebbe pronto a risparmiare solamente sull’ingaggio ma fino a questo momento non è arrivato il via libera da parte del calciatore, sempre poco propenso a lasciare Milano e la squadra rossonera. Stando a quanto raccolto Milan e Valencia hanno trovato un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Mancherebbe dunque il sì di Castillejo: non ci sarebbe un’intesa sul contratto.

Il calciatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e tutto lascia pensare, a questo punto, che andrà via solamente una volta scaduto il contratto.

Castillejo in attesa

Dalla Spagna giungono conferme in merito alla possibilità che l’affare stia saltando definitivamente. Il Valencia ha deciso infatti, di chiudere per un altro calciatore. Le titubanze di Samu Castillejo hanno spinto i Pipistrelli a puntare su Bryan Gil.

L’esterno classe 2001, che ha caratteristiche simili all’attaccante del Milan, è ormai da considerare un nuovo calciatore del Valencia. Secondo quanto riportato da ‘Tribuna Deportiva’, l’affare è praticamente concluso. Mancherebbero solamente gli ultimi dettagli per il trasferimento di Gil in Spagna.

Da monitorare c’è anche la situazione legata a Daniel Maldini. Il giocatore è stato cercato dalla Spal. Le conferme sono arrivate direttamente dal numero uno del club. Il giovane calciatore, al momento, ha declinato l’offerta. Difficile un suo trasferimento nelle ultime ore di mercato.