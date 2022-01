Milan, cinque rinnovi entro l’estate: cifre e dettagli

Stagione dei rinnovi già cominciata per il Milan, pronto a mettere sotto nuovo contratto diversi elementi della propria squadra.

Non solo calciomercato. Una delle missioni di questo inizio del 2022 per la dirigenza del Milan riguarda inevitabilmente i rinnovi di contratto. I rossoneri devono affrettarsi a trovare gli accordi giusti per blindare quei calciatori sui quali continuare a puntare in futuro.

La stagione dei rinnovi si è aperta già alla fine dello scorso anno solare, con i prolungamenti del tecnico Stefano Pioli e del vice-capitano Davide Calabria. Ma secondo quanto appreso da Tuttosport, la dirigenza è al lavoro per mettere a segno altri cinque rinnovi strategici entro fine stagione.

L’idea è quella di non rischiare un’altra situazione delicata come quella di Franck Kessie. Un titolarissimo del Milan che, a meno di 6 mesi dalla scadenza, ancora non ha deciso il da farsi ed appare molto vicino alla rottura a fine contratto. I rossoneri in tal senso si sarebbero già messi l’anima in pace.

Dubbio Romagnoli, ma si tratta con Raiola

Cinque rinnovi sul taccuino di Paolo Maldini e di Ivan Gazidis. Nomi sicuramente non sorprendenti, visto che già dalle scorse settimane il Milan ha cominciato a lavorare alacremente su questo fronte. Possibile che il primo della lista a siglare il rinnovo sia Theo Hernandez, visto che le trattative sono avviate da tempo.

Dopo il terzino francese sarà il turno di Rafael Leao, altro giocatore su cui il Milan del presente e del futuro conta particolarmente. Per entrambi cifre simili: ingaggio triplicato fino a 4,5 milioni netti a stagione. Il contratto dovrebbe essere allungato per entrambi di altre 3 stagioni.

Fino al 2027 dovrebbe firmare anche Ismael Bennacer. Il mediano algerino non viene da un periodo fortunato, né al Milan né in Nazionale. Ma per il club rossonero è una risorsa importante: per questo nelle prossime settimane il numero 4 dovrebbe accordarsi per uno stipendio da 3,5 milioni annui.

Adeguamento in arrivo anche per il giovane Matteo Gabbia. Il difensore scuola Milan, rimasto a gennaio nonostante le voci di una partenza, dovrebbe essere premiato. Attualmente percepisce 600 mila euro a stagione, mentre il nuovo contratto dovrebbe vederlo arrivare almeno al milione di euro netti.

Infine il caso Alessio Romagnoli; c’è la volontà del capitano di rinnovare, visto che al momento ha glissato su tutte le eventuali proposte. Ma il Milan ha bisogno di uno sforzo e di una decurtazione di ingaggio. Romagnoli percepisce 5,5 milioni all’anno, i rossoneri offrono 2,8 milioni più bonus. Il difensore ne vuole almeno 3,5: distanze non incolmabili, anche se la scadenza fissata a giugno prossimo non facilita le cose.