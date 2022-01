Milan, trattativa con il Cesena per un acquisto: la situazione

Notizia calda dell’ultim’ora. Secondo l’esperto di mercato il Milan è molto vicino all’acquisto del giovane centrocampista, ma la voce è stata smentita negli ultimi minuti…

Arriva una notizia molto importante in ottica mercato rossonero. Nicolò Schira ha lanciato una novità esclusiva negli ultimi minuti. Secondo il noto giornalista, il Milan è molto vicino all’acquisto a titolo definitivo del giovanissimo centrocampista.

Si tratta di Tommaso Berti, il promettente classe 2004 di proprietà del Cesena. Schira fa sapere che oggi è avvenuto un incontro molto positivo tra la dirigenza milanista e quella del club di Serie C. Le cifre non sono state confermate, ma come annunciato stamane il Milan ha offerto 500.000 mila euro per l’acquisto più altri 500.000 mila di bonus in caso di debutto in Prima Squadra.

Berti, come ormai risaputo, non è nome nuovo nell’ambiente Milan, dato che Maldini e Massara avevano tentato l’affondo in estate offrendo le stesse cifre sopracitate. Adesso, però, pare che il Cesena stia vacillando e l’affare potrebbe concludersi a breve. Il Milan ha offerto al centrocampista un contratto biennale, ovvero sino al 2024 con opzione per il successivo prolungamento.

Quindi, la notizia lanciata stamane dal Corriere di Romagna trova conferme nelle indiscrezioni di Nicolò Schira. Berti potrebbe essere la grande sorpresa del mercato invernale del Milan. Dopo Lazetic, anche lui classe 2004, ecco che Maldini e Massara vorrebbero mettere a segno un altro colpo di prospettiva.

Se così fosse, il Milan batterebbe la concorrenza del Venezia, l’altro club di Serie A in pressing su Berti.

🚨 Excl. – #ACMilan are in very advanced talks to sign the young talent of #Cesena Tommaso #Berti (born in 2004). Positive meeting today. Offered a contract until 2024 + option. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2022

Berti al Milan, il Cesena e il giocatore non convinti

Subito dopo la notizia di Schira, è arrivata quella di Daniele Longo a smentire la positività dell’affare. A detta di Longo, il Milan avrebbe chiesto il giocatore in prestito oneroso (150.000 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 350.000 mila euro. Il Cesena non sarebbe convinto dell’offerta e neanche il calciatore di giocare nella Primavera rossonera in un primo momento.

Difficile quindi capire come stiano realmente le cose. Le prossime ore potranno servire ad avere un quadro più chiaro della situazione.

Cesena verso il no all’offerta del #Milan per #Berti ( che non era troppo convinto di giocare in Primavera ): 150000 mila per il prestito più diritto di riscatto a 350000. Il difensore irlandese del Cork City Cathal Heffernan vicino al trasferimento in 🔴⚫️ — Daniele Longo (@86_longo) January 30, 2022

Berti, il centrocampista del futuro: perfetto per il Milan di Pioli

Tommaso Berti, nonostante i soli 17 anni, vanta già 17 presenze nella Prima Squadra del Cesena. Ha segnato un gol e fornito un assist in questa stagione. Numeri che danno l’idea del perchè il Milan abbia deciso di puntare così forte su di lui.

Il classe 2004 è cresciuto nelle giovanili del club emiliano, e adesso non vede l’ora di approdare in una big e lanciarsi definitivamente nel grande calcio italiano. Il suo ruolo naturale è quello di centrocampista centrale, ma sa adattarsi al meglio anche nella posizione di mediano e trequartista avanzato. Non è un caso che per caratteristiche tecnico-tattiche, Tommaso sia paragonato a calciatori come Sensi e Verratti.

Si sa, la duttilità è una prerogativa assai gradita in casa rossonera e soprattutto al mister Stefano Pioli. Se la trattativa andasse in porto, Berti potrebbe diventare il centrocampista del futuro del Milan. A giugno farà ritorno alla base Tommaso Pobega, e con tutta probabilità Franck Kessie lascerà Milanello.

Non dimentichiamo che in estate è atteso anche Yacine Adli. Il Milan pare avere le idee chiare sul futuro. Si punta ad una rosa assai giovane ma che vanti tanto potenziale e talento.