Milan, 25 milioni per un super talento | Fari accesi in Belgio

Ai dirigenti rossoneri sembra piacer molto un giocatore offensivo molto giovane e che tanto bene sta facendo con la maglia del Bruges

Iniziano a spuntare nuovi nomi per il mercato che verrà, quello della prossima sessione estiva che partirà a giungo, pertanto non parliamo di roba imminente. Milan al lavoro per rinforzare il reparto offensivo, per questo gli occhi sono finiti in Belgio.

Maldini e Massara continuano a lavorare imperterriti, sia per cercare di piazzare il colpo last minute in queste ultime ore di sessione invernale di mercato sia per il futuro del club. In tal senso, i massimi dirigenti del club ragionano anche per il prossimo campionato, con la speranza ovviamente di raggiungere di nuovo la Champions League in modo tale da poter affrontare spese importanti in estate per diversi colpi in entrata. Questo per permettere a Pioli di poter contare su una rosa sempre più ampia al fine di provare a tornare competitivi in più competizioni.

Ecco perché il duo che si occupa specialmente di mercato ha messo gli occhi in Belgio, dove piace un ragazzo giovane che sta facendo grandi cose con il suo attuale club. I rossonera sperano di poter intavolare presto un discorso ben preciso con quest’altra società, in modo tale da assicurarsi le prestazioni di un giocatore su cui c’è l’interessamento anche di un paio di squadre della Premier League.

Un acquisto dal Belgio con la Champions

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan sarebbe interessato per la prossima stagione a Noa Lang. Il classe 1999 milita attualmente nel Bruges, nel campionato belga, e si sta mettendo davvero in evidenza nel suo campionato. Pensate che sinora ha messo a segno 8 gol, ma non disdegna nemmeno gli assist: ben 11! Esterno d’attacco moderno, capace di agire su entrambi i fronti del campo, all’occorrenza anche da punta centrale. Alto 173 cm, baricentro basso, fa dell’agilità il suo pezzo forte. Per lui già diverse partite anche nelle coppe europee.

Il suo cartellino viene valutato all’incirca 25 milioni di euro dal Bruges. Ecco perché, in precedenza, abbiamo detto che sarebbe fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League per permettere alla dirigenza di poter spendere in maniera importante per rinforzare la squadra. Su di lui però ci sono anche altri club, in particolar modo in Premier League: interessa ad Arsenal e Liverpool. Maldini e Massara sperano di poter andare avanti in questa trattativa, che potrebbe essere favorita dai buoni rapporti tra i due dirigenti ed i procuratori del calciatore.