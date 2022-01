Botman confessa: “Il Milan mi vuole, è un club meraviglioso”

Botman fa un’ammissione dopo le tante indiscrezioni di calciomercato che lo hanno riguardato a gennaio.

A gennaio si è parlato tantissimo del futuro di Sven Botman, difensore olandese che sta brillando con la maglia del Lille in queste stagioni. Il suo nome è stato accostato spesso anche al Milan, però il suo club di appartenenza non lo ha voluto vendere.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto un tentativo, però non è andato a buon fine. Nonostante ciò, non si sono arresi e manterranno vivi i contatti in vista della prossima finestra estiva del mercato. Infatti, sicuramente la società rossonera prenderà un nuovo centrale difensivo e proprio l’ex Ajax è in cima alla lista dei preferiti. Attenzione, ovviamente, anche alla concorrenza.

Botman dice tutto su Milan e Newcastle United

Botman in un’intervista concessa a Ziggo Sport ha commentato le voci di calciomercato che lo hanno riguardato: “Sto bene al Lille, facciamo la Champions League e ho un buon ruolo in squadra. A volte arrivano occasioni che devi cogliere, mi sento pronto per il prossimo passo e penso che lo farò in estate. L’interesse di Milan e Newcastle United era molto concreto. La mia preferenza? Entrambi i club hanno punti positivi.”.

Il difensore del Lille conferma che potrebbe lasciare la Francia in estate, ammettendo anche che Newcastle United e Milan lo volevano: “ Tutti parlano del Newcastle per via dei soldi, ma il progetto è molto bello. Guardate da dove hanno iniziato PSG e Manchester City. Penso che sarebbe bello farne parte. Ma il Milan è un club meraviglioso”.

Botman non disdegna un eventuale trasferimento al Newcastle United, giudicando il progetto molto interessante e che potrebbe ricalcare quelli di Paris Saint Germain e Manchester City. Al tempo stesso, però, ritiene il Milan un club meraviglioso e quindi strizza l’occhio anche a un eventuale passaggio in rossonero.

Il Lille a fine stagione potrà fare una plusvalenza importante per il proprio bilancio. Lo ha pagato 8 milioni di euro nell’estate 2020 e può venderlo a oltre 30. Se si scatena un’asta, il prezzo può arrivare a 40 milioni o quasi. Da vedere se il Milan vorrà parteciparvi. Probabilmente proverà a giocare d’anticipo, come successo con Maignan. Maldini e Massara vogliono un grande colpo per la retroguardia e il 22enne olandese è un obiettivo.