Biglietti Milan-Sampdoria, vendita iniziata: i prezzi

Al via la vendita dei biglietti per Milan-Sampdoria. La squadra di Pioli affronterà i blucerchiati domenica 13 febbraio nel lunch match.

Sono davvero tanti gli impegni importanti per il Milan in questo mese di febbraio. La squadra di Stefano Pioli comincerà sabato prossimo con l’Inter e sarà poi coinvolta in una serie di delicati match ravvicinati.

Dopo aver affrontato la Lazio di Sarri nei quarti di finale di Coppa Italia, i rossoneri saranno impegnati domenica 13 febbraio alle 12:30 a San Siro contro la Sampdoria, per la 25sima giornata di Serie A. Il club ha intanto già aperto la vendita dei biglietti per questa partita, biglietti che saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket office di Casa Milan.

Il costo dei biglietti per il lunch match contro la formazione blucerchiata parte da 12 euro e saranno disponibili le consuete riduzioni per gli Under 16 e gli Over 60 in determinati settori.

La vendita dei biglietti sarà divisa nelle tre solite fasi:

La prima dedicata agli abbonati , che apre alle 12:00 di lunedì 31 gennaio e chiude alle 23:39 di martedì 1 febbraio

, che apre alle 12:00 di lunedì 31 gennaio e chiude alle 23:39 di martedì 1 febbraio La seconda dedicata ai possessori di Carta Cuore rossonero , che va dalle 10:00 alle 23:59 di mercoledì 2 febbraio

, che va dalle 10:00 alle 23:59 di mercoledì 2 febbraio La terza dedicata alla vendita libera, che prende il via alle 10:00 di giovedì 3 febbraio e resterà aperta fino ad esaurimento posti