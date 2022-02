Milan, l’affare stava saltando | Superato il Bayer Leverkusen!

L’arrivo di Heffernan in rossonero ha rischiato di sfumare: dall’Irlanda giungono delle indiscrezioni sulla trattativa.

Tra le poche operazioni di calciomercato fatte in entrata dal Milan c’è quella che ha riguardato Cathal Heffernan. Il classe 2005 è arrivato dal Cork City per rinforzare la Primavera guidata da Federico Giunti.

Il club rossonero ha preso il giovane difensore centrale con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi mesi verrà valutato e a fine stagione poi ci sarà la scelta sull’acquisto o meno del cartellino. Il ragazzo è capitano dell’Irlanda Under 21 e sembra un talento promettente. Pure il Bayer Leverkusen lo aveva messo nel mirino, ma la società di via Aldo Rossi ha avuto la meglio.

Leggi anche:

Calciomercato Milan: il racconto della trattativa Heffernan

Il passaggio di Heffernan al Milan ha rischiato di saltare. Il portale Buzz.ie ha raccontato i retroscena dell’operazione. A metà della scorsa settimana il ragazzo è arrivato a Milano con la sua famiglia per finalizzare il trasferimento e giovedì pomeriggio sembrava tutto a posto. Tuttavia, in serata la trattativa tra il club rossonero e il Cork City si è interrotta.

Heffernan e i suoi rappresentati erano sorpresi e l’affare sembrava definitivamente saltato. Ma venerdì pomeriggio il Milan ha riavviato nuovamente i contatti e ha definito totalmente l’accordo con la società irlandese. Come detto in precedenza, si tratta di un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Non è nota la cifra fissata per l’acquisto del cartellino.

Si tratta del primo irlandese a vestire la maglia rossonera dopo Paddy Sloan, che l’ha indossata nella lontana stagione 1948-1949. Fu il primo giocatore arrivato dall’Irlanda a giocare in Italia e dopo l’annata al Milan ha giocato con Udinese Brescia. Heffernan ora vuole scrivere la sua storia con il Diavolo.

Il ragazzo è figlio degli olimpionici Marian e Rob, inoltre la sorella Meghan gioca per il Cork City femminile e la nazionale Under 19 dell’Irlanda. Il talento nello sport non manca in famiglia. Uno dei “mentori” del giocatore è Stephen Ireland, ex centrocampista del Manchester City che lo ha seguito e consigliato negli ultimi due anni. Il Milan spera di aver fatto un ottimo colpo e avrà questi mesi per valutare se puntare su di lui per il futuro. Heffernan darà tutto per guadagnarsi il riscatto.