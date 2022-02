Gabbia: “Continuo in una società gloriosa. Fantastico stare con Maldini”

Le parole del giovane difensore rossonero, fresco di rinnovo di contratto, ai canali ufficiali del club.

Da poche ore il Milan ha reso nota la notizia del rinnovo del contratto di Matteo Gabbia. Il difensore classe 1999 ha firmato un prolungamento fino al giugno del 2026.

Il club rossonero ha annunciato la chiusura dell’accordo attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito. Lo stesso Gabbia ha subito raccontato la sua soddisfazione per il rinnovo e lo ha fatto in un’intervista ai canali del club. Queste le sue dichiarazioni: “Sono felicissimo per aver allungato il mio contratto con questa società gloriosa, sono davvero felice e consapevole che questa storia sarà bellissima e durerà ancora qualche anno. Sicuramente è un’emozione fantastica far parte di questa società e avere come direttore Maldini, è un qualcosa che mi rende orgoglioso”.

Leggi anche:

Gabbia ha poi aggiunto: “Anche solo avere un rapporto con lui qualche anno fa lo vivevo come un sogno, oggi vederlo e viverlo all’interno della mia quotidianità è qualcosa di fantastico. Speriamo che possa essere di buon auspicio per qualche trofeo che possa arrivare magari già da questa stagione. Volevo ringraziare oltre Maldini, Massara e Gazidis che sono sempre stati al mio fianco e la società per la fiducia”.

Da una possibile cessione in prestito quindi alla permanenza con tanto di firma sul contratto per Gabbia, che è stato trattenuto anche per volontà di Stefano Pioli che crede davvero molto in lui. Il ventunenne rimane quindi a disposizione del Diavolo e spera di poter dare il suo contributo già da quest’anno, ma soprattutto nelle prossime stagioni, come ha spiegato lui stesso alla fine: “Ho molto da migliorare sia a livello tecnico, sia di personalità sia umano. Penso che io possa solo migliorare e diventare una persona e un giocatore migliore”.