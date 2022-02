Milan, ufficiale il rinnovo | È arrivato l’annuncio!

Il club rossonero ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali il prolungamento del contratto del difensore.

Arriva un’importante ufficialità in casa rossonera. La società ha appena rinnovato il contratto di uno dei suoi giovani più promettenti, ovvero il difensore Matteo Gabbia.

Con il mercato chiuso è tempo di concentrarsi sui rinnovi ora per la dirigenza rossonera. Dopo esser stato vicino alla cessione in prestito con la possibilità di arrivare a un nuovo difensore, Maldini ha deciso di far rimanere a Milanello il centrale ventunenne e puntare sui propri giovani. Il ragazzo temeva di avere poco spazio in questa seconda parte di stagione e aveva chiesto di andare a fare una nuova esperienza, ma sia il dt che il tecnico Pioli credono molto in lui.

Leggi anche:

Ecco il comunicato del club: “Il Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2026. Matteo, nato il 21 ottobre 1999, è arrivato in rossonero all’età di 13 anni e ha completato il percorso nel settore giovanile del Milan, fino all’esordio in Prima Squadra nell’agosto 2017. Dopo le 31 presenze collezionate fino ad oggi, di cui 24 da titolari, Matteo continuerà a vestire la maglia rossonera”.