ML – Milan, le ultime dall’allenamento su Ibrahimovic, Tomori e Rebic

Novità importanti sui giocatori in dubbio per il derby contro l’Inter di sabato. Il croato al lavoro per smaltire un piccolo fastidio

Aggiornamenti per quanto riguarda i calciatori che stanno provando a recuperare in vista del Derby della Madonnina. Novità che arrivano direttamente da Milanello, dove questa mattina la squadra di Pioli ha svolto una seduta di allenamento.

Il tecnico rossonero può sorridere a metà dopo la seduta odierna. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Tomori ha svolto l’allenamento insieme al resto del gruppo. Lavoro personalizzato ancora una volta invece per Zlatan Ibrahimovic, su cui non trapelano sensazioni positive. Anche per Rebic lavoro individuale sul campo. Il croato è alle prese con un problema alla caviglia. Da valutare anche le sue condizioni in vista del derby.

Come sempre il Milan non vive una settimana tranquilla, c’è sempre la speranza di poter recuperare qualcuno. Tomori sembra voler esserci a tutti i costi sabato contro l’Inter e ha accelerato clamorosamente i tempi di recupero dopo l’operazione al ginocchio. Complicata la situazione riguardante Ibrahimovic, a quanto pare avverte ancora fastidio al tendine. C’è anche l’incognita Ante Rebic, che lo staff di Pioli valuterà tra oggi e domani. Soffre di un problema alla caviglia e dunque non è ancora da considerare al top della forma fisica.

Leggi anche:

Inter-Milan, Tomori ci crede: vuole esserci

Fikayo Tomori questa mattina si è allenato in gruppo. Resta ormai soltanto da capire se Pioli vorrà rischiarlo nel derby. Non sarà una decisione facile, perché l’anglo-canadese ha pur sempre subìto una operazione solo poche settimane fa. Ma se lo staff riterrà opportuno schierarlo in campo significherà che i rischi sono al minimo. Ovviamente la speranza dei tifosi rossoneri è quella di vederlo in campo, al fianco di Romagnoli.

Cosa dire su Ibrahimovic. Sembrava più lieve l’entità del problema al tendine, eppure pur non avendo riscontrato lesioni si sta ancora allenando a parte. A quanto pare il fastidio c’è, seppur minimo, ed anche per lui il match contro l’Inter è a forte rischio. Sembra comunque ovvio che, arrivati a questo punto, sarà Giroud a partire dall’inizio contro i cugini nerazzurri. Zlatan potrebbe comunque provare a stringere i denti e partire dalla panchina, per poi subentrare nella ripresa. Stessa situazione dello svedese per Ante Rebic.