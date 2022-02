Maignan esalta l’idolo, social impazziti: “Anche il boss ha un boss” – FOTO

Simpatico post pubblicato sul proprio account Instagram dal portiere francese. Foto col suo preparatore dei portieri, Nelson Dida

Mike Maignan è carico e pronto per il Derby della Madonnina che si giocherà a San Siro nel tardo pomeriggio di sabato. Lo ha fatto capire con due foto pubblicate su Instagram che lo ritraggono a Milanello impegnato in allenamento. Ma la seconda foto avrà fatto scendere una lacrimuccia ai tifosi rossoneri.

Di sicuro uno degli acquisti migliori di questa stagione (e forse, non solo) è stato quello del nuovo portiere. Non era facile trovare un sostituto di Donnarumma, che nei passati campionati si è distinto per la sua grande qualità tra i pali. Ha conquistato molto velocemente la Nazionale con cui ha vinto in estate, quando era già svincolato, l’Europeo. L’ambiente milanista non era molto ottimista dopo il suo addio: effettivamente era difficile acquistare un portiere in grado di non far sentire la sua mancanza.

Ma a quanto pare Maldini e Massara ci sono riusciti alla grande, acquistando Mike Maignan. Magic Mike è entrato subito nel cuore dei tifosi, dimostrando grande attaccamento alla maglia. Ma non è tutto: la cosa più importante riguarda il suo saper stare in porta, e lo sa fare alla grande! Reattività, esplosività sono solo alcune delle sue caratteristiche migliori. E’ dotato anche di un piede fatato, quasi da trequartista, è capace di mettere palla in avanti con un tocco delicato e preciso.

Maignan e Dida, c’è già un grande legame

Quando poi sei allenato da una leggenda rossonera, tutto diventa più facile. Dida si sta rivelando fondamentale nel percorso di crescita di Maignan, che quando ci sarà l’uscita dai radar di Lloris breve potrebbe diventare anche titolare nella Nazionale francese. L’ex portiere brasiliano sta svolgendo un ottimo lavoro come preparatore dei portieri rossoneri e i risultati si vedono sul campo.

Maignan è davvero soddisfatto di avere Dida sul fianco, e lo ha fatto capire con una bella foto pubblicata su Instagram che lo ritrae insieme a Nelson. La didascalia poi non lascia spazio ad alcun tipo di interpretazione: “Anche il boss ha un boss”. Effettivamente Maignan si ritiene già un leader di questa squadra, ma a sua volta è sempre attento ad ascoltare i consigli del più esperto Dida.