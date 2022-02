Juventus sorpresa: scippo milionario del Milan

Il Milan è tra le squadra interessate al calciatore. La Juventus potrebbe rimanere sorpresa: serve una cifra vicina ai 30/40 milioni di euro. A giugno è pronto all’addio

“La trattativa per il rinnovo di Zaniolo come prossimo obiettivo in agenda? Io mi ricordo che una settimana dopo la fine del mercato estivo si dicevano le stesse cose. Con molta onestà credo che questo è il momento del collettivo. Nei prossimi quattro mesi dobbiamo aiutare l’allenatore e i giocatori a migliorare il rendimento della squadra e ad arrivare ai risultati che tutti vogliamo. A suo tempo parleremo di tutto, ma questo non è il momento di parlare di interessi individuali e rinnovi. Dobbiamo solo pensare a questi quattro mesi e ai nostri obiettivi da raggiungere perché secondo me possiamo fare una bella stagione. Se posso garantire che Zaniolo il prossimo anno giocherà nella Roma? Non posso né io, né nessuno”.

Parole queste, pronunciate dal General Manager della Roma, Thiago Pinto, all’indomani della chiusura del calciomercato, che hanno certamente fatto discutere. Il futuro in giallorosso di Nicolò Zaniolo è stato chiaramente messo in discussione e i rumors attorno al suo nome si sono letteralmente scatenati nelle ultime ore.

Zaniolo, d’altronde, nonostante i tanti infortuni, che ne hanno condizionato pesantemente la crescita, resta uno dei migliori profili del calcio italiano. Il giocatore in stagione ha collezionato ben ventisei presenze, andando a segno in quattro circostanze e realizzando anche cinque assist.

Sfida a tre per Zaniolo

Le difficoltà per il rinnovo sono note e il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, potrebbe spingere i giallorossi a cedere Zaniolo già nella prossima sessione di calciomercato, così da poter massimizzare i ricavi. La sua valutazione è comunque alta sui 30/40 milioni di euro.

L’interesse della Juventus, così come quella del Tottenham di Paratici e Antonio Conte, è nota da tempo. Proprio i bianconeri sono stati accostati nuovamente al calciatore in vista di un possibile addio di Paulo Dybala.

La novità, però, è legata al Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche i rossoneri sono pronti a mandare segnali per un possibile investimento per Zaniolo.