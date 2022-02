Inter-Milan, a San Siro anche Gordon Singer

In occasione del derby della Madonnina tra Inter e Milan, sarà presente in tribuna la nota personalità rossonera. La posta in palio è altissima ed è necessario il sostegno di tutti…

Meno di 24 ore al fatidico derby scudetto tra Inter e Milan. Come lo scorso anno, lo scontro diretto tra le due cugine è assai prestigioso. La posta in palio è altissima dato che i nerazzurri potrebbero tentare nuovamente la fuga per il titolo, e i rossoneri potrebbero invece riaprire la disputa allo scudetto finale.

Data l’occasione importante, i rossoneri passeranno la notte in ritiro presso l’Hotel Radisson Blu di Milano. È necessaria concentrazione, unione e condivisione per affrontare al meglio una gara così significativa. Il Milan ha l’assoluto bisogno di fare gruppo, una prerogativa mai mancata alla squadra, ma che domani dovrà essere attutata all’ennesima potenza.

Per dar forza, coraggio ma anche stimoli alla squadra, domani siederà in tribuna il proprietario del club Gordon Singer, figlio di Paul, fondatori del fondo Elliott. A riportare la notizia è Sky Sport, che sottolinea quanto in un momento così delicato per la squadra è necessaria la presenza di tutti.

Ricordiamo che Gordon, oltre ad essere in parte proprietario dell’AC Milan, è anche membro del CdA del club. La sua presenza domani a San Siro significa davvero tanto, soprattutto quanto questa stagione può essere cruciale per migliorare i risultati della scorsa. La squadra di Pioli deve dimostrare quanto sia maturata e cresciuta in livello tecnico.

C’è da sfatare le solite critiche sulla rosa rossonera, dato che nonostante la miriade di infortuni si trova ancora nella posizione di lottare per il titolo stagionale.