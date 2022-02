Sky – Inter-Milan, la probabile formazione di Pioli: Kessie trequartista

Le ultime di Sky Sport sulla probabile formazione del Milan in vista del derby di domani. Stefano Pioli pensa ad una trequarti innovativa…

Manca ormai un giorno ad una delle gare più attese dell’anno. Domani pomeriggio alle ore 18.00 Inter e Milan torneranno a sfidarsi nel sentito derby della Madonnina. Una partita ben più attesa rispetto agli altri scontri diretti, dato che oltre ad essere la stracittadina per eccellenza tiene in palio il fatidico scudetto.

Inter e Milan, perfettamente come la scorsa stagione, si daranno battaglia domani per il titolo di Serie A. I nerazzurri sono i favoriti, essendo capolisti con 4 punti di vantaggio e una gara in meno ancora da disputare. Ma la squadra di Pioli è pronta a tirare fuori il massimo per rompere ogni pronostico e recuperare agli errori della scorsa stagione. Quel 3-0 nel derby di ritorno della stagione 2020/2021 brucia ancora. Una sconfitta che ha di fatto spento ogni speranza rossonera di ambire allo scudetto.

Domani sarà essenziale prestare massima attenzione e tirare fuori il bel gioco che il Milan ha dimostrato di saper mettere in campo. Purtroppo, però, come ormai di consueto, la rosa rossonera si presenterà con defezioni pesanti. Difatti, come annunciato oggi da Stefano Pioli in conferenza stampa, non saranno neanche in panchina Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic.

Sembrava nulla di che per i due attaccanti, che invece si sono trovati alle prese con problemi fisici ben più longevi delle previsioni. Lo svedese soffre ancora di un dolore al tendine achilleo destro, mentre il croato ha un problema alla caviglia. Lo staff medico ha deciso di non rischiarli, nonostante domani la posta in gioco sia altissima.

Da Sky Sport ci arrivano dunque le ultime news sulle possibili scelte di formazione di Pioli in vista di domani.

Leggi anche:

Inter-Milan, Giroud in attacco

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan si presenterà a San Siro con un 11 titolare un pò modificato rispetto al solito. In porta agirà ovviamente Mike Maignan. In difesa, nonostante Fikayo Tomori abbia recuperato dall’infortunio, la coppia di centrali sarà composta da Kalulu e Romagnoli. Per quanto concerne i terzini, Calabria occuperà la fascia destra e Theo Hernandez quella sinistra.

Nella mediana ecco la coppia Bennacer-Tonali. Franck Kessie, come pronosticato da giorni, agirà invece da trequartista centrale, e sarà affiancato da Rafael Leao sulla sinistra e Junior Messias sulla destra. Infine, punta in solitaria (scelta quasi obbligata) Olivier Giroud. L’ex Chelsea domani avrà la grande occasione di dimostrare la sua leadership e tutta la sua freddezza sotto porta.

Probabile formazione Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli