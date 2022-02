Infortunio Rebic, finalmente Pioli fa chiarezza: “Ecco cosa è successo”

L’allenatore rossonero in conferenza stampa ha fatto il punto sull’infortunio dell’attaccante croato, che salterà il derby.

Poco fa è andata in scena la conferenza stampa per Inter-Milan di Stefano Pioli. Il mister rossonero ha parlato della sfida dell’importante sfida di domani toccando molti temi, tra cui quello relativo agli infortuni.

L’allenatore emiliano ha subito tolto ogni dubbio sull’assenza di due giocatori importanti nel reparto offensivo: “Né Ibra né Rebic ci saranno domani”. Diventa quindi ufficiale la notizia che lo svedese e il croato non potranno aiutare la squadra domani nel match scudetto contro i nerazzurri. In attacco ci sarà pertanto, con ogni probabilità, l’ex Chelsea Olivier Giroud. In panchina si accomoderà poi Marko Lazetic, di fatto l’unico altro attaccante a disposizione nella rosa del Diavolo, considerando che Leao giocherà ovviamente sulla fascia sinistra.

Pioli ha voluto precisare meglio la situazione riguardante Ante Rebic, facendo un punto sull’infortunio del classe ’93. Queste le sue dichiarazioni: “Purtroppo Rebic alla fine della scorsa settimana ha avuto un trauma alla caviglia e non è ancora guarito. Speriamo di recuperarlo presto perché è un calciatore importante”.

Il tecnico si è poi soffermato anche sulla situazione di Tomori, spiegando come il difensore inglese sia di fatto disponibile per il derby grazie ad un recupero lampo, ma che come ci si poteva aspettare, non ha i novanta minuti nelle gambe visto che non si è allenato per ben tre settimane.