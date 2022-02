Calciomercato Milan, tutti sul difensore! Aumenta la concorrenza

Il difensore centrale, seguito anche dal Milan, cambierà squadra a fine stagione. Ma sono tante le squadre sulle sue tracce.

In molti si aspettavano da parte del Milan maggiori movimenti nella sessione di mercato invernale. Il club ha invece sorpreso tutti, decidendo di rinviare alla prossima estate i colpi più importanti, senza stravolgere gli equilibri della rosa attuale.

Anche il tanto atteso approdo di un difensore centrale è stato bypassato. Fiducia ai centrali attualmente presenti in squadra, con la promozione vera e propria dei giovani Kalulu e Gabbia come primissime alternative. Ma l’impressione è che in estate qualcosa cambierà anche nel reparto arretrato.

La situazione dubbia di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto fra 5 mesi, e le condizioni fisiche di Simon Kjaer costringeranno il Milan a mettere una pezza in difesa. I ben informati sono tra l’altro certi di chi sarà l’obiettivo numero uno a giugno.

Milan in pole, ma soffia forte il vento inglese

In molti scommettono che nell’estate 2022 il Milan spingerà forte verso Sven Botman. Un difensore già ricercato nel recente passato, indicato come il rinforzo ideale per la difesa di Stefano Pioli. Tutti gli indizi portano verso di lui: giovane, forte fisicamente, dalle qualità tecniche indiscusse e pronto ad indossare il rossonero in futuro.

Lo stopper olandese inoltre milita nel Lille, un club storicamente ‘amico‘ sul mercato per il Milan. Basti pensare alle trattative concluse favorevolmente per Leao e Maignan, oltre ad ulteriori trattative che potrebbero nascere in futuro su quest’asse.

Il vero problema però è la folta concorrenza. Come scrive il tabloid inglese Daily Telegraph, Botman è oggetto desiderio pure in Premier League. Già noto l’interesse del Newcastle, nelle ultime ore è fuoriuscita la notizia di un Tottenham seriamente attratto dalle potenzialità del difensore classe 2000.

Botman è nel mirino di Antonio Conte, che vorrebbe un nuovo rinforzo in vista della prossima stagione, per mettere una toppa alle difficoltà difensive dei suoi calciatori. Il Milan resta in pole, come fatto trapelare ieri dall’agente del calciatore: “Confermo l’interesse del Milan, per Sven sarebbe una soluzione prestigiosa. Decideremo in estate il da farsi”.

Gli Spurs si iscrivono alla lista di pretendenti. Che comprende anche il Siviglia: la società andalusa addirittura, secondo fonti non confermate dalla Spagna, sarebbe persino vicina ad un accordo con il Lille. Ma l’estate è ancora lontana e c’è tempo per mosse e contromosse sul mercato.