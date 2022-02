Tuttosport – Il Milan non molla: l’ultimo tentativo di Maldini

Il Milan non si arrende e prova a strappare il sì del calciatore con una nuova offerta. Maldini non ha perso tutte le speranze.

Il compito di Paolo Maldini e degli altri dirigenti del Milan è quello di lavorare quotidianamente. Ovvero progettare un futuro sempre migliorare per la squadra rossonera, partendo dalla risoluzione delle situazioni interne per poi guardare anche ai possibili innesti dall’esterno.

In questi giorni la dirigenza Milan è alle prese proprio con le questioni legate ai rinnovi contrattuali. Sono settimane molto calde per le firme di alcuni elementi importanti, sui quali il club ha deciso di puntare fortemente. Ieri è giunta la firma di Matteo Gabbia, mentre a giorni si dovrebbero concludere altre 2-3 trattative in tal senso.

C’è ottimismo a Milanello per i prossimi rinnovi determinanti. Ma a far discutere è il prolungamento più difficile, definito ormai impossibile da molti organi di stampa. Quello di un calciatore dell’attuale rosa milanista che sembra destinato da tempo a salutare al termine della stagione.

Rilancio Milan, ma il destino appare segnato

Il giocatore in questione è ovviamente Franck Kessie. Il contratto dell’ivoriano è una spina nel fianco per il Milan, visto che scadrà fra cinque mesi e per il momento non si segnalano passi in avanti per il rinnovo. Inizialmente sembrava che Kessie facesse prevalere il cuore, restando legato ai rossoneri, ma poi le questioni legate al vil denaro la stanno facendo da padroni.

Esose le richieste di Kessie e del suo agente George Atangana. Almeno 8 milioni netti per rinnovare con il Milan, una cifra per la quale il club non vuole scendere a compromessi. Un po’ come accaduto lo scorso anno con Gianluigi Donnarumma, spinto dal suo entourage a rifiutare le proposte milaniste e andar via a costo zero.

Secondo Tuttosport però, il Milan non si arrende. Il tempo scarseggia ma Maldini e compagnia vogliono fare un ultimo tentativo prima di arrendersi all’evidenza. Pronta un’ultima offerta di rinnovo per Kessie: 5 milioni netti più bonus facili per raggiungere la cifra di 6,5 milioni all’anno.

Una proposta importante per un centrocampista che ad oggi è fermo ad uno stipendio da 2,2 milioni netti. Ma i ben informati parlano di destino già segnato: Kessie avrebbe scelto di svincolarsi a giugno ed ascoltare le proposte di club esteri. Ad oggi Real Madrid e Barcellona appaiono come le squadre maggiormente interessate al suo cartellino.