San Siro, rizollatura terminata: quanto è costata a Milan e Inter

Sono finalmente finiti i lavori per sistemare il terreno di gioco dello stadio Giuseppe Meazza. Il derby della Madonnina si giocherà su un prato nuovo

Ancora poco più di ventiquattro ore e poi sarà Inter-Milan. Tante sono le incognite per questa partita e non parliamo solo di calciatori in dubbio a causa di diversi problemi fisici, da un lato e dall’altro. C’è un altro fattore che spaventava molto entrambe le società.

Parliamo del terreno di gioco dello stadio San Siro, che dopo un mese infuocato, quello di gennaio, si trovava in condizioni pietose. Un po’ come quando, da piccoli, giocavamo sui campi in terra perché non esistevano quelli in erba. Sicuramente non a quei livelli, ma il prato del Meazza era diventato imbarazzante. Diverse volte, soprattutto Simone Inzaghi, si era lamentato di questa situazione, ma era impossibile intervenire in quanto ogni tre giorni si calpestava quel campo.

Approfittando della pausa per le Nazionali, che hanno portato ad uno stop del campionato per circa due settimane, gli addetti ai lavori sono intervenuti tempestivamente per far sì che il derby si potesse giocare su un campo degno di essere definito tale. E ci sono riusciti, rizollando completamente il manto erboso con uno nuovo di zecca. Il derby dunque si giocherà con un manto erboso nuovo di zecca, per la felicità sia dell’Inter che del Milan e ovviamente anche dei tifosi, che potranno così assistere ad un match giocato ad alta intensità e con una buona qualità.

Leggi anche:

Milan e Inter, spesa folle per il rifacimento del manto erboso!

Ma quanto è costato a Milan e Inter rifare il prato di San Siro? Una cifra davvero esorbitante. Certo, non per le due società, ma che comunque fa riflettere su quelle che erano le condizioni effettive del manto erboso prima dei lavori. Si parla di una cifra intorno ai 500mila euro!

Inoltre, per questioni telegeniche, ovvero per il pubblico e i tifosi che seguono da casa, il nuovo prato sarà verniciato con un bel verde lucente per dare ancor più l’impressione di essere in perfette condizioni. Bene, adesso per entrambe le squadre non ci sarà più l’alibi del pessimo terreno di gioco. Lo spettacolo è pronto a cominciare, e speriamo che alla fine la festa sia tutta rossonera.