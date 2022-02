Milan, Ibrahimovic in motoslitta sulla neve: “Adrenalina” – FOTO

Non si smentisce mai Zlatan Ibrahimovic, che qualche minuto fa ha pubblicato una sua foto su Facebook. La descrizione riporta al suo libro

Sempre il solito Zlatan. Negli ultimi giorni tutta Italia sta parlando di lui, ma soltanto perché la sua presenza nel derby contro l’Inter è ancora in forte dubbio per il problema al tendine che si è riacutizzato nell’ultimo match disputato con la Juventus.

Poche sono le speranze di vederlo tra i convocati ad un giorno dalla super sfida, praticamente pari a zero le possibilità che scenda in campo dal primo minuto. Olivier Giroud è pronto a sostituirlo al centro dell’attacco. Ma a Ibra sembra importare poco di questa situazione, e con la sua solita strafottenza ha preferito isolarsi da tutti i commenti di questi ultimi giorni. Lo svedese è sempre stato così: poche chiacchiere ma tanta immagine. E’ stato il suo motto di vita sin da giovane.

Poco fa ha pubblicato su Facebook una sua foto che lo ritrae in montagna, in mezzo alla neve e con una motoslitta. Iconica ormai la frase di rito, “Adrenalina”, usata da lui anche nel titolo del libro pubblicato qualche mese fa. Insomma, il solito Ibra. In dubbio per il derby e che ad un giorno dal match più importante della stagione pubblica una foto sulla neve. Un messaggio di speranza? Difficile interpretarlo.

Ibra, un problema fisico che adesso non ci voleva

In un momento così importante e delicato della stagione, uno come Ibrahimovic serve sempre. E sarebbe davvero brutto non poterlo vedere assieme alla squadra domani pomeriggio. Questa probabilità però è molto alta, perché a quanto pare il problema al tendine non è stato definitivamente risolto. In queste due settimane di pausa del campionato ha sempre lavorato a parte, specialmente in palestra.

La sua tenuta atletica per cui non è neppure al meglio. Sarebbe un ulteriore rischio schierarlo in campo, e la filosofia di Pioli e del suo staff dice tutto il contrario. Nel più probabile dei casi Ibra non ci sarà, ma questa non può essere assolutamente una scusa per il Milan. Anzi, è un’occasione per dimostrare che la squadra non è per niente dipendente dallo svedese, che ha raggiunto una maturità tale da potersela giocare con tutti in qualsiasi situazione. Nessun tipo di alibi per la partita di domani.