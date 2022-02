Inter-Milan, rossoneri in ritiro in Hotel: c’è anche Tomori

In vista del derby, il Milan passerà la notte in ritiro in hotel per concentrarsi al meglio. La squadra è da poco arrivata al Radisson Blu…

Quasi come studenti prima di un esame decisivo, i rossoneri di Stefano Pioli si apprestano a passare una notte di alta concentrazione ma anche di ansie. Non è un caso che il Milan abbia scelto di radunarsi in hotel a passare le ultime ore prima della fatidica gara.

La squadra, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è da poco arrivata al Radisson Blu di Milano, l’albergo in cui passerà la serata e la notte in ritiro. Il noto giornalista ha raccontato che i giocatori non sono arrivati tutti insieme in hotel.

È stato prima il turno di Matteo Gabbia e Sandro Tonali. Poi di Fikayo Tomori. Singolarmente sono sopraggiunti anche Saelemaekers, Leao, Kalulu e Maldini. E infine, in gruppo, sul pullman del Milan è arrivato il resto della squadra reduce dall’allenamento odierno a Milanello.

Gianluca Di Marzio ha sottolineato che i rossoneri sono apparsi tutti molto concentrati ma che allo stesso tempo il clima è stato sereno e a tratti spensierato. Abbracci e sorrisi all’ingresso del Radisson tra i giocatori del Milan, che hanno poi raggiunto Stefano Pioli. Il tecnico rossonero si trovava in hotel già dal pomeriggio.

Di tutti i calciatori sopraggiunti in hotel, è stato ripreso l’arrivo di Fikayo Tomori. L’inglese è uno degli osservati speciali degli ultimi giorni, dato che ha recuperato dal complicato infortunio – che ha implicato l’intervento al menisco – in soli 22 giorni. Fik non partirà titolare ma sarà presente in panchina in caso ce ne fosse bisogno, come affermato da Pioli oggi in conferenza stampa.

L’ex Chelsea, alla domanda “come stai?” ha risposto “bene, bene, bene”.