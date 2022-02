Ibrahimovic come Baggio e Ronaldo: è stato uno dei sei a riuscirci

Zlatan Ibrahimovic non sarà in campo nel Derby contro l’Inter. Spesso lo svedese è stato decisivo nella stracittadina milanese, alla stregua di grandi campioni del passato con i quali condivide uno stesso “primato”

La notizia era nell’aria ed è stata ufficializzata da Pioli nella conferenza stampa della vigilia. Zlatan Ibrahimovic non ha recuperato dal risentimento al tendine d’Achille che l’ha costretto ad uscire anzitempo dal match contro la Juventus e, pertanto, non sarà a disposizione per il Derby contro l’Inter di sabato 5 febbraio.

Un’assenza importante quella dello svedese che si unisce a quella di Rebic e costringe Pioli a fronteggiare l’ennesima emergenza in un reparto che, prima della sosta di fine gennaio, aveva recuperato tutti gli effettivi a disposizione, una situazione nella quale i rossoneri si erano ritrovati poche volte nell’ultimo biennio.

Da quando è tornato al Milan, Ibrahimovic è stato spesso protagonista al Derby. Nel primo della sua seconda esperienza in rossonero, a febbraio 2020, ha segnato il gol del provvisorio raddoppio prima della rimonta nerazzurra (2-4); nella scorsa stagione, invece, sua la doppietta che ha deciso il Derby di andata (2-1 per il Milan) e il gol del vantaggio nel quarto di finale di Coppa Italia poi vinto dall’Inter, nel match passato alla storia per la rissa con Lukaku, cui è seguita l’espulsione per doppia ammonizione nel secondo tempo.

Gol anche in passato per Ibrahimovic nei Derby disputati con il Milan. Suo il rigore della vittoria nella stracittadina d’andata del campionato 2010/11 vinto dai rossoneri di Allegri. Nell’ultimo match prima del passaggio al PSG, la prodezza di Zlatan non è servita ad evitare la sconfitta al Milan che, con il 2-4 subito dall’Inter il 6 maggio 2012, ha consegnato la matematica conquista dello Scudetto alla Juve di Conte.

Leggi anche

Ibrahimovic come Baggio e Ronaldo il Fenomeno, il motivo

In passato, Ibrahimovic ha segnato nel Derby anche con la maglia dell’Inter. Nel primo in assoluto disputato con la maglia nerazzurra, il 28 ottobre 2006, lo svedese segna il gol dello 0-3 per i suoi, il primo di un secondo tempo scoppiettante che sancirà la vittoria per 3-4 degli uomini di Mancini. In quello di ritorno di quel campionato, Zlatan pareggia il gol del vantaggio rossonero siglato dal grande ex Ronaldo. Sarà poi Julio Cruz poi a sancire un’altra vittoria interista.

Ecco Ibrahimovic e Ronaldo il Fenomeno, un accostamento niente affatto casuale quando si parla di Derby. Si perché i due fuoriclasse insieme ad altri quattro calciatori rientrano tra coloro che sono riusciti a segnare almeno un gol in Milan-Inter indossando le maglie di entrambe le contendenti.

Sono riusciti nell’impresa anche Roberto Baggio, Clarence Seedorf, Maurizo Ganz e il grande Giuseppe Meazza. Baggio ha segnato due gol con il Milan e uno con l’Inter ma in Coppa Italia, stesso score di Seedorf anche lui in rete con i nerazzurri in Coppa e due volte in rossonero in Serie A. Indimenticabile la staffilata dai 30 metri con cui ha trafitto Toldo in Milan-Inter 3-2 del 2004, un gol che ha completato la rimonta milanista da 0-2.

Due gol per Ganz, uno per parte. Quello con il Milan è arrivato nel 5-0 in Coppa Italia del 1998, poche settimane dopo il suo trasferimento in rossonero dai Cugini. Tredici i gol totali nel Derby per Meazza, dodici con l’Inter e uno solo con il Milan, squadra nella quale ha militato dal 1940 al 1942.