Milan, l’allenatore allontana le voci | “Per ora è nostro”

Il Milan è tra i club più interessati al centrocampista italiano in vista dell’estate. L’allenatore ha però escluso una partenza. “Rimane sino al 2024”

Negli ultimi giorni le frasi pronunciate dal Direttore Sportivo hanno infiammato l’ambiente del calciomercato italiano. La Juventus è stata subito decretata come possibile acquirente del talentuoso centrocampista, ma anche il Milan sembrerebbe essere in corsa.

Facciamo riferimento alle parole di Thiago Pinto, DS della Roma, e alla discussioni di mercato riguardanti Nicolò Zaniolo. A detta del dirigente portoghese, c’è grande incertezza sul futuro del centrocampista azzurro. In soldoni, Pinto ha affermato che Nicolò Zaniolo potrebbe non giocare alla Roma la prossima stagione e quindi non è esclusa una sua partenza in estate.

Il contratto di Nicolò in giallorosso è in scadenza nel 2024, e non sembrano esserci segnali positivi per il rinnovo. Ecco che la Roma ha già iniziato le sue riflessioni in merito ad una possibile cessione per non perdere il giocatore a pochi spiccioli in futuro. Come accennato, la Juventus è apparsa il club più interessato.

Ma attenzione, però, perchè oltre ai bianconeri anche il Tottenham di Antonio Conte e il Milan sarebbero in corsa per il grande talento italiano. Ad affermarlo è stato Sky Sport, che aggiunto in estate potrebbero volerci circa 30-40 milioni di euro per aggiudicarsi Zaniolo. Una ipotetica partenza che ferirebbe tutto l’ambiente giallorosso e anche Josè Mourinho, il tecnico della Roma che mira al più alto tasso tecnico per la sua rosa.

Intervenuto in conferenza stampa, lo Special One ha parlato chiaro sul futuro di Zaniolo.

Mourinho: “La stampa ha peccato in maturità”

Josè Mourinho, in conferenza stampa, è tornato sulle frasi pronunciate da Thiago Pinto su Zaniolo. Secondo il tecnico portoghese, la stampa ha interpretato le frasi del DS in maniera immatura e ha quindi giustificato il suo dirigente:

“Le parole di Thiago Pinto sono normali. È difficile per un ds essere onesti, diretti e non vendere fumo. È difficile assicurare la permanenza di un determinato giocatore, magari neanche i calciatori ne sarebbero felici. La risposta del direttore avrebbe dovuto essere analizzata con maturità, invece di farci una prima pagina per giorni e giorni”.

Infine, Mourinho ha assicurato che fino a quando sarà allenatore della Roma Zaniolo rimarrà un giocatore giallorosso: “Se il mio obiettivo è migliorare in ogni mercato, fino al mio ultimo mercato della Roma, e fino a quando lo sanno solo Dio e i Friedkin, lo scopo è tenere sempre i propri migliori calciatori. Nel caso di Zaniolo, almeno fino al 2024 è un nostro giocatore”.