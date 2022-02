Milan, si complica l’affare estivo: “Ha altro nella testa”

Non arrivano notizie confortanti in merito all’interesse del Milan per il centrocampista. Maldini e l’agente sarebbero in una “pausa di riflessione”

Il penultimo giorno del mercato invernale il nome del centrocampista aveva surriscaldato l’ambiente Milan. Già, perchè secondo fonti note, Maldini e Massara avrebbero tentato sino all’ultimo di portarlo in rossonero a gennaio, anticipando il colpo e regalando un gran innesto a Stefano Pioli.

Parliamo ovviamente di Renato Sanches, il mediano del Lille grande sogno dei tanti tifosi milanisti. Si sa, il portoghese non è un obiettivo nuovo per la dirigenza rossonera, anzi, è stato definito il grande obiettivo del mercato estivo. Renato ha un contratto in scadenza nel 2023 con Les Dogues che non vuole rinnovare. Al contrario, ha già annunciato pubblicamente di essere pronto per una nuova esperienza.

Con Franck Kessie ai titoli di coda nella sua storia col Milan, ecco che Maldini e Massara avrebbero individuato in Renato Sanches il sostituto perfetto. L’ex Bayern Monaco vanta classe, qualità e grande prorompenza fisica. Il Milan conta sul buon rapporto con Jorge Mendes, agente del giocatore e anche di Leao, per chiudere l’affare senza intoppi.

Come dicevamo, è stato affermato che la dirigenza rossonera ha provato a portare Renato Sanches al Milan già gennaio. L’accordo col Lille, secondo la medesima fonte, era stato trovato, ma non quello col giocatore e l’agente. Problemi di ingaggio è stato detto. Non sappiamo se le cose siano andate realmente così, sta di fatto che, in vista dell’estate, non arrivano buone notizie sull’affare che dovrebbe portare Renato Sanches in rossonero.

Leggi anche:

Laudisa: “Sanches ha altre offerte molto importanti”

Carlo Laudisa, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di mercato, ha dato novità in merito ai dialoghi tra il Milan e Jorge Mendes per Renato Sanches. Non notizie confortanti secondo Laudisa. I contatti sarebbero adesso in stallo, dato che al portoghese sono rivenute numerose offerte importanti (molto probabilmente dal punto di vista economico).

Laudisa parla di una pausa di riflessioni tra le parti con il giocatore che adesso ha altro in mente. Le parole del giornalista: