Maldini: “Il calcio è straordinario. Con questo spirito andremo lontano”

Le parole di Paolo Maldini nel post partita del derby tra Inter e Milan. Il dirigente rossonero è ampiamente soddisfatto della prova

Un Paolo Maldini elettrizzato, entusiasta, quasi senza parole, quello che ai microfoni di Milan TV ha parlato subito dopo il fischio finale del derby della Madonnina. Nelle sue dichiarazioni c’è tutta la gioia di chi ci mette anima e corpo per questa società.

Una gara pazzesca condita da una rimonta nel finale targata Olivier Giroud. Ma tutta la squadra nella ripresa sembrava trasformata, incitata perennemente da una spettacolare, anche oggi, Curva Sud. Nel primo tempo le cose non erano andate per il meglio. L’Inter ha tenuto ritmi altissimi mettendo in grande difficoltà la squadra di Pioli. Solo un grande Maignan ha tenuto a galla i rossoneri con parate eccezionali ed uscite folli ma spettacolari.

In pochi avrebbero scommesso su una vittoria del Milan, figuriamoci su una rimonta del genere. Il Milan ha avuto la pazienza di cogliere l’attimo giusto, affondando il colpo quando l’Inter proprio non se l’aspettava. Tre punti che permettono al diavolo di rimanere incollati ai nerazzurri in classifica. Adesso c’è solo un punto di distanza tra le due milanesi, anche se l’Inter di Inzaghi ha una partita in meno. Ma la sostanza non cambia e la gara di stasera può avere un impatto significativo nel prosieguo della stagione.

Leggi anche:

Paolo Maldini soddisfatto della gara del suo Milan

Ascoltato ai microfoni di Milan Tv, Paolo ha parlato del match ma non solo. Forse anche un po’ stizzito, ha ribadito qual è il modus operandi della società e ha espresso tutto il suo disappunto sulle restrizioni anti Covid che non permettono ai tifosi di affollare gli stadi nonostante il Green Pass: “Il calcio è straordinario, nel bene o nel male ti dà grandi emozioni. A volte hai quello che meriti, a volte no. Con questo spirito andremo lontano. Il calcio senza tifosi non ha senso, il fatto che oggi si sia giocato con lo stadio al 50% è stato bello. Negli ultimi giorni abbiamo sentito tante cose, ma è il campo a parlare. Le nostre decisioni non cambieranno, poi ovviamente faremo le nostre valutazioni”.

Il Milan, a questo punto, ha totalizzato gli stessi punti della stagione scorsa. L’obiettivo, come ha ribadito Pioli, è quello di migliorare il trend! Tutto è possibile, e questa sera la squadra ha dato l’ennesima dimostrazione di questo.