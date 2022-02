Ibrahimovic, festa in casa per il derby | Ma rischia di restare ancora ai box

Zlatan Ibrahimovic esulta per la vittoria del suo Milan nel derby, vissuto ancora da infortunato e dunque indisponibile di lusso.

Il Milan ieri ha compiuto una doppia impresa. Ha battuto l’Inter capolista, riaprendo di fatto la corsa allo Scudetto rimontando l’iniziale svantaggio. Ma soprattutto lo ha fatto con una formazione priva di diversi titolari e giocatori di spessore.

L’assenza più chiacchierata è stata quella di Zlatan Ibrahimovic. Tutto sommato la sua qualità e leadership sono state compensate dalla prova corale del Milan, oltre alla doppietta del suo collega di reparto Olivier Giroud che ha messo in ginocchio i rivali interisti.

Ibra avrebbe voluto fortemente giocare il derby, considerato da lui una gara molto sentita anche a causa del suo passato nerazzurro. Ma il problema al tendine d’achille lo ha frenato, costringendolo ancora ai box, dopo l’infortunio iniziale accusato contro la Juventus prima della sosta.

Leggi anche:

Ibrahimovic dolorante: ecco quando può rientrare

Ma come ha vissuto Ibrahimovic la vittoria di ieri contro l’Inter? L’attaccante non era a San Siro, neanche in tribuna accanto ai suoi dirigenti. Bensì ha preferito assistere al match in casa, comodamente seduto sul divano a soffrire per i suoi compagni in una gara ricca di emozioni e colpi di scena.

Alla fine dell’incontro Ibra ha celebrato la vittoria con una sorta di party privato, come testimoniato dalle Instagram stories pubblicate nella serata di ieri. Lo svedese si è dilettato alla consolle da vero e proprio disk-jockey, con la scritta AC MILAN che capeggiava sulla sua testa.

Il cruccio di Ibra resta però la sua condizione fisico-atletica. In settimana ci si aspettavano miglioramenti da questo punto di vista, invece il centravanti ha continuato col lavoro personalizzato in palestra, restando fuori dai campi di Milanello e lontano dal lavoro col resto del gruppo.

Il fastidio al tendine è più insidioso del previsto. Ibrahimovic rischia di restare ai box ancora per qualche incontro: sicuramente salterà il match settimanale contro la Lazio, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Resta viva una piccola speranza di convocazione per Milan-Sampdoria di domenica prossima, ma molto dipenderà dai prossimi allenamenti.

Nel frattempo Pioli può comunque sorridere: ieri ha ritrovato un Giroud in forma atomica e potrebbe anche lanciare il neo acquisto Marko Lazetic in coppa, per capire se ha realmente la stoffa per diventare il futuro Ibra.