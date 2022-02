Inter-Milan, Vidal non accetta gli sfottò: la risposta su Instagram – FOTO

L’interista dopo la sconfitta nel derby ha stuzzicato i tanti tifosi rossoneri con un particolare post social. Il gesto non è passato inosservato!

Vittoria stupefacente del Milan ieri sera a San Siro. I rossoneri hanno ribaltato tutte le previsioni e aspettative, e si sono aggiudicati il derby di ritorno. 1-2 il risultato finale, grazie alla magica doppietta di Olivier Giroud. Sino alla fine del primo tempo, nessuno avrebbe mai creduto nel successo del Milan.

Già, perchè l’Inter di Inzaghi aveva dimostrato di poter comandare a pieno la gara e il vantaggio per 1-0 al 38’ dimostrava la superiorità nerazzurra. Tutto si è stravolto nel secondo tempo. I cambi hanno influito parecchio, sia da un lato che dall’altro. Stefano Pioli ha cambiato i connotati del reparto offensivo inserendo Brahim Diaz e Junior Messias e togliendo Franck Kessie e Alexis Saelemaekers.

Simone Inzaghi si è invece dato la zappa sui piedi, mettendo in campo le seconde linee. Il Milan ha così preso di sorpresa la difesa interista, segnando due gol in 3 minuti e aggiudicandosi il derby della Madonnina. Vittoria d’astuzia e di coraggio quella rossonera. Per l’Inter è stata invece una vera batosta.

Il Milan si è riportato ad un solo punto dalla cugina capolista, potendo di fatto credere ancora nel titolo stagionale. Al termine della gara, la rabbia dei tanti tifosi nerazzurri si è riversata sui diversi social. C’è chi ha ammesso gli errori della formazione di Inzaghi, e chi invece di presunzione ha solo screditato la vittoria “immeritata” del Milan.

Ma a proposito di classifica, c’è stato un giocatore nerazzurro che sui social (anche lui con un pò di presunzione) ha ricordato che nonostante la sconfitta l’Inter è sempre capolista. Insomma, un gesto che ha voluto stuzzicare i nervi dei tifosi rossoneri e incoraggiare quelli nerazzurri. Il giocatore in questione è Arturo Vidal, che ha pubblicato una storia Instagram con la classifica di Serie A.

Il centrocampista cileno, subentrato nel secondo tempo di Inter-Milan, non aveva di certo fatto una bella figura in campo. Le critiche non sono mancate, e l’ex Barcellona ha risposto così ai vari sfottò.