Milan, il like su Instagram non passa inosservato: indizio di mercato? – FOTO

Ieri sera tutti hanno festeggiato il grande Olivier Giroud. Sui social migliaia e migliaia di post lo hanno celebrato! Su uno di questi è spuntato un like davvero curioso…

Ieri è stata la giornata di Olivier Giroud. L’attaccante francese ha sbalordito la miriade di spettatori seduti davanti la tv a guardare il derby. La sua doppietta ha regalato la vittoria al Milan, che di fatto adesso si trova ad un solo punto dalla vetta della classifica!

Giroud ha ribaltato la gara in soli 3 minuti: al 75’ ha segnato il gol del pareggio e al 78’ quello del definitivo vantaggio. Soprattutto la seconda rete è davvero fantastica: su assist al bacio di Davide Calabria, Olivier, spalle alla porta, stoppa perfettamente il pallone per poi girarsi e calciare alla sinistra di Handanovic.

Al termine della gara tutti hanno celebrato il Campione del Mondo, dato che Giroud ha alzato la Coppa globale nel 2018 con la sua Francia. E oggi tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi parlano di lui! Ma quello che è successo sui social è davvero sbalorditivo.

Tantissime pagine dei vari Instagram, Facebook e Twitter hanno celebrato con tantissimi post l’attaccante francese del Milan. Tutti a ricordare quanto Giroud, nonostante i 36 anni e le varie critiche, sia in realtà un attaccante di razza, un bomber vero. Giocatori, ex giocatori, personalità importanti del mondo del calcio hanno gradito.

In un post in particolare è stato notato un like curioso e significativo.

Giroud, il difensore mette like e i tifosi sognano

La celeberrima pagina 433, su Instagram, ha pubblicato ieri sera una bella foto di Giroud esultante a San Siro con sotto la didascalia “Il Re di Milano”. Un post, come tanti altri, che ha voluto celebrare la grandezza dell’ex Chelsea e Arsenal dopo le sue gesta nel derby.

Ma attenzione, attenzione. Nel suddetto post è stato notato il like di colui che ha animato le discussioni di mercato del Milan a gennaio. Parliamo ovviamente di Sven Botman, il centrale olandese che secondo molti è destinato a vestire la maglia rossonera in estate.

Sven ha gradito parecchio la super prestazione di Giroud ieri sera, tanto da spingersi a mettere un like che sicuramente avranno notato una miriade di appassionati di sport. E in seguito, le riflessioni sono state lecite. Sarà un segnale quello di Botman? Ci si augura di si. Chissà che ieri sera l’olandese non sia stato attaccato alla tv a seguire il derby e a tifare il Milan. Supposizioni, sogni…si attende l’estate per capire.