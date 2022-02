Coppa Italia, Milan-Lazio: scelto l’arbitro del match

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per i match dei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco quella di Milan-Lazio

Neanche il tempo di godere delle grandi emozioni del derby di campionato che il Milan deve subito pensare ai quarti di finale di Coppa Italia. Già, perchè mercoledì i rossoneri scenderanno in campo a San Siro a sfidare la Lazio di Maurizio Sarri.

Il torneo è un obiettivo concreto per la stagione rossonera. Come affermato qualche giorno fa da Franco Baresi, il Milan può e deve puntare con forza al trofeo Coppa Italia. L’anno scorso è andata male ai quarti contro la cugina Inter. 2-1 il risultato finale con la lite tra Ibrahimovic e Lukaku e l’espulsione allo svedese a macchiare il cammino rossonero nella competizione.

Quest’anno c’è sicuramente da far meglio e puntare più in alto. Quella contro la Lazio non sarà una sfida affatto semplice, ma il Milan sa di avere le qualità e la forza per vincerla. L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per i match dei quarti di finale di Coppa Italia. Milan-Lazio sarà diretta da Simone Sozza. Il 34enne arbitrerà per la prima volta in carriera i rossoneri.

La squadra arbitrale di Milan-Lazio

Sarà dunque Sozza, della sezione di Seregno, l’arbitro in campo di Milan-Lazio. Per quanto riguarda i suoi assistenti sono stati designati Tolfo e Vono. Il quarto uomo sarà Cosso, mentre gli addetti VAR e AVAR saranno rispettivamente Massa e Bindoni.

Di seguito la squadra arbitrale completa designata per Milan-Lazio di Coppa Italia:

Arbitro: Sozza

Assistenti: Tolfo-Vono

IV UOMO: Cosso

VAR: Massa

AVAR: Bindoni