Milan-Lazio, le ultime: due titolari al rientro!

Milan già focalizzato sul match di Coppa Italia contro la Lazio di mercoledì sera. I rossoneri sono pronti a recuperare alcuni giocatori.

Settimana caldissima per il Milan. Dopo l’entusiasmo e la gioia per il derby vinto in rimonta sabato scorso, i rossoneri torneranno subito in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Mercoledì è in programma la sfida contro la Lazio a San Siro.

Una competizione che la squadra rossonera non intende affatto snobbare, anzi. Il Milan non vince questa coppa dal lontano 2003 e dunque per Stefano Pioli potrebbe rappresentare un obiettivo prestigioso da portare a casa, dopo le due recenti sconfitte in finale contro la Juventus del 2016 e 2018.

Intanto il tecnico emiliano deve ragionare sulla formazione titolare da schierare mercoledì. Scelte non semplici, sia perché servirà far rifiatare qualche titolare, sia perché Pioli deve ancora capire quali elementi riuscirà a ritrovare in tempo per questo scontro diretto.

La probabile formazione del Milan in Coppa Italia

Secondo le ultime indicazioni fornite da Tuttosport, il Milan potrebbe schierare dal 1′ minuto contro la Lazio due titolari al rientro. Il primo è Fikayo Tomori, già in panchina contro l’Inter e ora pronto per giocare. Il difensore inglese va gestito per il recente infortunio al menisco, ma la Coppa Italia potrebbe essere l’appuntamento ideale per tornare in campo.

L’altro ritorno da titolarissimo riguarda Brahim Diaz. Lo spagnolo ha cambiato il volto del derby partendo dalla panchina e subentrando a Kessie, ma in coppa dovrebbe tornare ad agire sulla trequarti fin dall’inizio. Chi invece non recupererà in tempo è Zlatan Ibrahimovic, ancora out per il dolore al tendine d’achille. Speranza di una convocazione per Ante Rebic, ma il croato al massimo partirà come riserva.

Tra i titolari sicuro ci sarà anche Theo Hernandez, che salterà la gara di domenica prossima contro la Sampdoria per squalifica. Il terzino dunque agirà sulla sua fascia di competenza. Intoccabile anche Sandro Tonali, sempre più leader del centrocampo milanista: il numero 8, finché starà bene atleticamente, giocherà sempre dal 1′ minuto.

La probabile formazione di Pioli per Milan-Lazio: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.